Глазами москвичей: Президент Молдавии Додон оказался под угрозой импичмента

И хочет объявить референдум о праве роспуска парламента

Маленькая Молдова уже давно является исправным поставщиком горячих новостей для мировых информационных агентств. Республика, ставшая независимой после распада Советского Союза, несколько лет не вылезает из кризисов, которые следуют один за другим. И, похоже, стоит на пороге очередного. Новоизбранный президент Игорь Додон вошел в жесткий клинч с правительством и парламентом, которые контролируются формально прозападными партиями, а по сути — теневым хозяином молдавской политики, олигархом Владом Плахотнюком. В 1993 году в Москве противостояние ветвей власти завершилось расстрелом парламента. К чему приведет оно в Молдове?

Напомним, что и глава правительства Молдовы Павел Филип, и спикер молдавского парламента Андриан Канду — представители Демократической партии, «владельцем» которой является олигарх Плахотнюк. Оба обязаны Плахотнюку своим назначением. А Канду к тому же является его «финном». (То есть олигарх был посаженым отцом на его свадьбе. В Молдове такие связи столь же крепки, как и родственные.) Таким образом, в настоящее время главный кукловод Молдовы контролирует как парламент, так и правительство. Назначенцы Плахотнюка уже начали тихую войну с президентом, занимаясь саботажем его решений.

Недавно премьер-министр Молдовы Павел Филип не утвердил требование Додона отозвать посла республики в Румынии Михая Грибинчу. Последний в интервью румынскому изданию подверг критике указ своего президента о лишении молдавского гражданства бывшего румынского лидера Траяна Бэсеску. Додон вполне резонно счел высказывания посла несовместимыми с его статусом. Действительно, задача дипломата — достойно представлять страну, а не критиковать публично действия ее руководства. Но премьер-министр, похоже, считает иначе. В ответ президент отказался выдавать аккредитации новым послам до тех пор, пока Грибинча не будет отозван из Бухареста.

Следующий сюжет возник из-за кандидатуры нового министра обороны. Додон отказался назначать на этот пост, который недавно стал вакантным, министра экологии и зампредседателя Либеральной партии Валериу Мунтяну, которого предложил премьер. Мунтяну 36 лет, к армии он не имеет никакого отношения, но известен своей прорумынской и пронатовской ориентацией.

В связи с решением Додона депутаты от прорумынской Либеральной партии во главе с ее председателем Михаем Гимпу обратились в Конституционный суд. 24 января суд уточнил полномочия главы республики в вопросе назначения членов кабмина. Как заявил глава КС Александр Тэнасе, президент «не несет никакой ответственности за деятельность правительства» и отклонить предложенную премьер-министром кандидатуру он может только один раз. То есть, по мнению Конституционного суда, президент обязан утверждать кандидатуры министров, предложенные премьером.

Додон прокомментировал это решение на своей странице в Facebook. «Скорее приму решение о референдуме, чтобы представить свои действия и решение правительства на суд народа, но не подчиняться давлению парламентского большинства. Уверен, что люди будут на моей стороне», — написал он. То есть он, по сути, отказался подчиняться решению КС. А на «той стороне» Додону уже открыто грозят импичментом. Его готова инициировать все та же Либеральная партия. Правда, у нее всего 12 депутатских мандатов, а для внесения законодательной инициативы об импичменте необходимо 34. Но очевидно, что война началась.

Сейчас Додон скован по рукам и ногам. Сегодня полномочия президента в Молдове стремятся к нулю. Однако, в отличие от своих предшественников, Игорь Додон имеет мандат не от парламента, а от народа, поскольку избирался всенародным голосованием. Он также имеет ответственность перед своими избирателями. Однако для того, чтобы иметь возможность проводить свой курс, ему для начала нужно получить реальную власть в своей стране. 24 января на встрече с журналистами президент заявил, что намерен инициировать референдум о наделении его правом распускать парламент.

На мой взгляд, народ в этом вопросе поддержит Додона. В этом случае парламент может быть распущен, а на новых выборах у Партии социалистов Додона тоже неплохие шансы. И только тогда Додон получит возможность проводить заявленный им курс.

Впрочем, многое может измениться во время намеченного на 6–7 февраля визита Додона в Брюссель, где чиновники из ЕС и НАТО постараются задушить его в объятиях.

Марина Перевозкина