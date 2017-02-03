Конституционный суд прорастает новыми привилегиями

Перед законом все люди равны – этим принципом власти аргументируют ряд нововведений при реформировании пенсионной системы в Молдове.

На деле же в законодательство были незаметно, без публичных дискуссий, внесены поправки, согласно которым, как минимум, шесть человек получили больше прав, чем все остальные граждане страны.



На фоне политической неразберихи в Молдове Конституционный суд (КС) продолжает прирастать новыми привилегиями и материальными льготами. Если в отношении других лиц власти приняли меры по устранению социальных различий, то для судей молдавского органа конституционной юрисдикции были созданы особые условия.



Подобный подход, практикуемый на протяжении последних лет, привел к ситуации, когда служители Конституции все чаще отождествляют себя с особой кастой людей, к которым, как бы парадоксально ни звучало, требования Конституции РМ не приемлемы.



Работать больше, получать меньше – для народа



Предстоящая реформа пенсионной системы, которую в Молдове намерены внедрить по требованию МВФ, вызвала вал критики со стороны экономических экспертов и оппозиционных политических сил. Она предусматривает повышение пенсионного возраста до 62 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Кроме того, для выхода на пенсию предлагается увеличение необходимого стажа для женщин с 30 лет до 33 лет, а для мужчин с 33 лет до 36 лет.



В настоящее время пенсионный возраст для мужчин составляет 62 года, а для женщин – 57 лет. По мнению экспертов, значительной части населения страны не удастся достичь новой возрастной планки из-за снижения продолжительности жизни.



Помимо повышения возрастного критерия и увеличения стажа для выхода на пенсию, говорится об изменении порядка расчета выплат и отмене ряда привилегий. Декларируется, что реформа уравнивает в плане объема выплат всех пенсионеров вне зависимости от работы и должности. Таким образом, согласно предстоящим нововведениям люди будут выходить на пенсию позже, а получать многие станут меньше.



Реформа предусматривает отмену существующих особых условий назначения пенсий для некоторых категорий граждан (депутатов, госслужащих, судей, прокуроров, представителей местных органов власти) и унификацию порядка расчета пенсий для физических лиц-собственников и арендаторов сельскохозяйственных земель, а также сотрудников силовых структур (Министерства обороны, МВД, Службы информации и безопасности, Национального центра по борьбе с коррупцией).



Анонсированные новации уже стали причиной для массового ухода служителей Фемиды из судебных инстанций. Они спешат оформить по старой системе пенсию, которая сегодня достигает 18-20 тыс. леев. Пока судьи общей юрисдикции и другие представители сектора юстиции бегут из системы, их коллег из Конституционного суда сия чаша миновала. Для членов КС сформировано отдельное правовое поле, которое наделяет их особыми привилегиями.



А для судей КС - «эксклюзивная» пенсионная система



В числе законов, принятых парламентом на осенне-зимней сессии, - благоприятные для судей дополнения в Закон о Конституционном суде, представленные спикером Андрианом Канду, депутатами Штефаном Крянгэ, Игорем Время и Сергеем Сырбу. Согласно их законодательной инициативе, действующие члены КС будут получать пенсии за выслугу лет, а также смогут рассчитывать одновременно на пенсию и зарплату.



До сих пор глава Конституционного суда в части пенсионного обеспечения приравнивался к председателю Высшей судебной палаты (ВСП), а судьи КС – к заместителю председателя ВСП. В новой редакции закона это правило исключено, и для конституционных судей создана эксклюзивная пенсионная система. При этом за председателем и членами КС сохранено право на получение выходного пособия по тем же правилам, что и для руководителей ВСП.



Поправки наделяют судей КС, достигших возраста 50 лет и имеющих трудовой стаж не менее 20 календарных лет, в том числе в должности члена Конституционного суда в течение одного полного мандата, правом на пенсию за выслугу лет в размере 55% средней зарплаты. Вместе с тем, за каждый полный год работы свыше 20-летнего стажа будет начисляться по 3% от заработка. При этом пенсия за выслугу лет не будет превышать 80% от средней зарплаты члена КС с учетом индексации.



Обновленный закон устанавливает, что действующему судье пенсия за выслугу лет выплачивается в полном объеме. В отличие от других категорий пенсионеров, после выхода на «заслуженный отдых» судьи КС получили право устроиться на работу и получать как пенсию, так и заработную плату в полном объеме.



Отдельно оговорен порядок пенсионного обеспечения бывших членов Конституционного суда, находящихся в отставке на день вступления закона в силу и достигших пенсионного возраста. Если у них отсутствует специальный страховой стаж 12,5 лет в должности судьи, и они не имеют права на судейскую пенсию, в этом случае им будет сделан перерасчет в соответствии с новыми правилами.



Мандат с автоматическим продлением?



Несмотря на то, что Конституционному суду, засветившемуся в серии скандалов с политической и антигосударственной подоплекой, не доверяет существенная часть населения, в Молдове продвигаются законопроекты для продления мандата нынешнего состава КС. При этом изобретаются способы, которые позволят действующим судьям сохранить мантию по окончании шестилетнего срока полномочий в обход существующей процедуры.



Конституционный суд уже дал положительное заключение по проекту изменения Конституции в том, что касается компетенции и структуры КС, а также судейского мандата. Проект может быть принят не позднее шести месяцев после даты представления инициативы по внесению поправок в Конституцию. В случае их принятия будут расширены полномочия суда в части разрешения исключительных случаев неконституционности.



Что касается структуры Конституционного суда, предлагается увеличить число судей с шести до семи. Наиболее спорная поправка предполагает автоматическую пролонгацию мандата действующих судей. Проект конституционного закона предусматривает увеличение срока полномочий членов КС до девяти лет, без права продления. При этом мандат судей, находящихся при исполнении служебных обязанностей к моменту вступления закона в силу, продлевается на три года – с шести до девяти лет.



«Взятка» за лояльность?



«В условиях нестабильной политической ситуации и недостаточной предсказуемости политических партнеров властям крайне важна лояльность Конституционного суда,- отмечает один из экспертов NOI.md.- Поэтому на протяжении последних лет его полномочия были максимально расширены и стали практически неограниченными, в особенности по сравнению с другими странами региона. Конституционный суд «де-факто» превратился в надгосударственный орган, который никому не подчиняется и не несет никакой ответственности за свою деятельность.



А сейчас членов КС, которые и без того не бедствовали, наградили дополнительными материальными льготами, привилегированным пенсионным обеспечением. Законопроект продвигался без соблюдения транспарентности и был принят парламентским большинством, несмотря на обилие претензий к работе КС, озвучиваемых с разных сторон. Это своеобразная «взятка» со стороны политической власти, вознаграждение за лояльность.

Только эта инстанция может менять правила игры в тот момент, когда это, казалось бы, уже невозможно сделать правовым путем. Нынешний состав КС неоднократно проявлял свою «гибкость» в отношении Конституции и способность интерпретировать ее нормы в нужном направлении. В определенные моменты его решения настолько явно вписывались в интересы конкретных политических игроков, что не оставляли никакой почвы для сомнений о взаимосвязанности политических процессов и конституционной юрисдикции в Молдове».



Блокировка на «разумный срок»



Эксперты напоминают, что недавно в законодательство были внесены поправки, которые позволяют Конституционному суду использовать «право вето» в отношении практически любого правового акта в Молдове. При этом в силу расширенного иммунитета действия судей остаются безнаказанными даже в случаях явной неправомерности и немотивированности – как в период мандата, так и по его завершении.



Для приостановления действия нормативного акта достаточно подать запрос о его оспаривании в Конституционный суд. Даже если этот акт еще не опубликован в «Monitorul Oficial». Закон, постановление или указ может быть заблокирован не позже следующего дня после направления запроса. Нынешняя редакция Закона о Конституционном суде предусматривает широкий перечень областей, в которых суд вправе принять такое решение: суверенитет и государственная власть, права и основные свободы человека, демократия и политический плюрализм, основные принципы собственности, экономическая или финансовая безопасность государства и многое другое.



Блокировка нормативного акта возможна голосами всего трех судей. Но при невозможности оперативно созвать заседание будет достаточно и просто распоряжения председателя Конституционного суда. Если раньше закон обязывал КС в таких случаях рассмотреть запрос в срок не более 15 (в исключительных случаях – 30) дней, то впоследствии судьи избавились от этого ограничения, признав его неконституционным. В нынешней формулировке блокировка законов и других нормативных актов допускается на «разумный срок» - до вынесения вердикта по делу.

Виктор Суружиу