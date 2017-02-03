Победителя «Евровидения» в Молдове пустят по миру – продать придется квартиру, машину, почку!

Вместо секса, треша и угара, жюри выбирает «солидность», которая убога и не оригинальна

Совсем скоро в Молдове определят, кто будет представлять страну в финале «Евровидения». Вангую, что победит либо красавчик Коваль, либо певица Паша, которая в прошлом году была в шаге от победы. Либо кто-то на них похожий. Да, отбор у нас – предсказуемый, мы до сих пор считаем конкурс важнейшим мерилом национального достоинства: вот и выступить на нем надо солидно и монументально – шаг влево или вправо карается почти расстрелом.

Между тем, пока не случилось непоправимого, не грех вспомнить о том, что свою серьезность к «Евровидению» Молдова проявляет чуть ли в одиночку. Все остальные шоуменят по полной программе, выпуская на сцену то, про что бы у нас жюри было единодушно во мнении: «Ни стыда, ни совести!»

Я долго без Гугла пытался вспомнить: кто же представлял год назад Молдову в Швеции. Коллега подсказал: Лидия Исак. Но ему положено, он за «Евровидением» следит – нам же, простым обывателям, сложнее. Дальше – хуже: кто пел за нашу страну год-два-три назад? Вы вспомните? То-то же!

Но, тем не менее, есть и среди наших участников те, кто оставил неизгладимый след в народной памяти. И – парадокс ли? – все они выделялись, не были похожи на кого-то. Вспоминаем «Здубов» с их нестандартной «буникой», вспоминаем Наталью Барбу в наряде, который больше бы подошел женщинам с «низкой социальной ответственностью», вспоминаем Нелли Чобану с искрометным номером «хоры»… Или, из тех, кто не прошел в финал – охранника Пашу Турку с его нелепым, но смешным и запоминающимся танцем… В этом году на корню зарезали девчонок в нижнем белье… Стыдобище? Но кто бы без них вспомнил об отборе в Молдове?

Однако в последние годы цвета Молдовы представляют артисты, которые вообще ничем не отличаются от западных коллег. Причем, подражательство идет на крайне низком уровне – это касается и произношения, и постановки номеров… Такое ощущение, что кто- приказал: «Не выделяться!»

В итоге мы имеем тех, кого имеем: все ровно, спокойно, без скандалов. Даже в промоционный тур не будет смысла посылать победителя: все равно его не запомнят.

Кстати, по регламенту, победитель молдавского отбора в 2017 году не получит ни на тур, ни на поездку на финал ни копейки. По словам одного из приближенных к организаторам, некоторые потенциальные победители всерьез рассматривают вопрос о продаже недвижимости или автомобилей – не снимешь же хостел в Киеве по Букингу, жить придеться в отелях, в которых скажут…

- Эдак, еще немного, и почки пойдут на продажу…- шутит наш источник.

Не дай Бог!