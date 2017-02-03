Sic! Референдум по поводу миллиарда: кто и как заплатит долг?

Президент Игорь Додон заявил, что хочет провести референдум, чтобы аннулировать закон, превративший украденный миллиард в государственный долг. В ответ на это премьер-министр Павел Филип разместил на Фэйсбуке свои аргументы относительно того, почему такой референдум невозможен, и даже будь он возможен, почему он в любом случае неуместен. Авторы статьи на sic.md проанализировали эти аргументы, передаёт IPN.

Первый указанный премьером и проанализированный авторами аргумент состоит в том, что организовать такой референдум не разрешает Избирательный кодекс. Статья 147 Избирательного кодекса гласит: На республиканский референдум не могут выноситься вопросы: а) о налогах и бюджете…„Таким образом, в этом отношении премьер-министр прав. Избирательный кодекс прямо предусматривает, что такая тема, как отмена Закона №235, не может быть вынесена на референдум. Инициатива президента не имеет правовых оснований”, - отмечают авторы Sic!.

Второй аргумент заключается в том, что закон уже исчерпан, продолжают авторы. Даже если он и не был лучшим решением, поскольку специалисты из Expert-Grup указали тогда на наличие, по меньшей мере, трёх более хороших альтернатив, реальность такова, что закон вступил в силу, и государственные облигации были выпущены. Миллиард был на практике преобразован в государственный долг. Попытка отменить закон или обратить процесс вспять приведёт к ещё большим расходам.

Третий аргумент премьера – закон „является частью договорённостей с МВФ” – проверить сложнее. Авторы Sic! видят здесь один из многих примеров того, как представители власти пытаются оправдать свои действия или обрести легитимность, апеллируя к зарубежным структурам, в данном случае – к МВФ.

Премьер-министр заверяет в том, что часть суммы уже возвращена, что она будет возвращена в полном объёме, и никому ничего не придётся выплачивать. „Фактически, это самый важный пункт, и, к сожалению, самый сомнительный. Согласно „Monitorul Financiar”, №3, выпущенному Expert-Grup, меры, предусмотренные в Законе №235 – посредством которого миллиард был преобразован в государственный долг – „обеспечат до 40% связанного с долгом бремени. Оставшиеся 60% зависят от результатов расследования Kroll и от последующих действий”, - говорится в статье.

Авторы заключают, что, несмотря на заявления главы кабмина, до тех пор, пока нет уверенности по поводу реального возмещения украденных из банков денег, бремя задолженности будет отражаться и на государственном бюджете, формируемом за счёт взносов рядовых граждан. С другой стороны, предложение Игоря Додона о проведении референдума с целью отмены Закона №235 также не является жизнеспособным решением.

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