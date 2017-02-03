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Либералы вновь принялись уничтожать кишиневские больницы
03.02.2017

Ольга ЗЛАТАЯ

Муниципальное управление здравоохранения намерено внедрить стратегию развития здравоохранения в столице, которую разработали еще в 2013 году. Прошлый состав советников МСК этот документ отклонил за малым исключением. Прошло время, и глава управления Михай Молдовану решил вновь вернуться к этому вопросу.

Главные пункты стратегии - слияние четырех муниципальных больниц из девяти.

Столичные чиновники объясняют свои шаги необходимостью повышения эффективности медучреждений и качества услуг населению. Советники говорят о земельных интересах. 

Проект еще не приняли, но управление здравоохранения уже готовится к реорганизации

Столичное управление здравоохранения представило на обсуждение муниципальным комиссиям «обновленный» проект стратегии развития муниципального здравоохранения на 2017-2021 года. Документ был разработан еще в 2013 году румынской компанией за 1 миллион лей. Пока советники документ отправили на доработку, однако Михай Молдовану уже поспешил объявить на заседании оперативных служб мэрии, что вскоре в Кишиневе некоторых больниц не станет. Останется 1-я горбольница, больница Святой Троицы, детская больница имени Игнатенко, больница Архангела Михаила и клиническая муниципальная фтизиопульмонологическая больница.

При этом Молдовану уточнил, что речь идет не о закрытии больниц, а лишь о «совместном менеджменте»: мол, маленькие неэффективные больницы несут большие финансовые потери, на треть это технические расходы. Молдовану утверждает, что эта стратегия совпадает с видением минздрава и ВОЗ. 4-ю горбольницу или 2-й роддом могут объединить с больницей Архангела Михаила, которая находится неподалеку. А все детские больницы - объединить в одну: «Один администратор и одна бухгалтерия, один электрик, а три-шесть. Мы сможем усилить потенциал, создать лучшие условия для пациентов, приобрести технику, стимулировать персонал премиями и так далее».

Глава управления здравоохранения заверяет, что персонал сокращать не будут, поскольку врачей и медработников и так не хватает: «У нас большой дефицит кадров, штаты медсестер укомплектованы на 85 процентов, врачей – на 90».

Стратегия по частям

Напомним, что о реформе системы здравоохранения стало известно в 2013 году. Местные власти собирались завершить разработку стратегии в 2017-м, на что предлагали потратить более 800 миллионов леев. Но обсуждении МСК в 2014 году документ голосов не набрал, самая многочисленная фракция коммунистов не поддержала реформу из-за недоработок. Ее глава Борис Головин заявлял: «Нужно рассматривать каждое предложение по объединению в отдельности. Когда применяется практика укрупнения медучреждений за счет слияния с другими, когда одно медучреждение становится филиалом другого, намного снижается эффект. У каждого учреждения должно быть свое руководство, которое должно нести ответственность. Подобное реформирование не приведет и к финансовой экономии».

Однако прошло время и, видимо, что-то изменилось во взглядах советников. Оптимизацию в муниципии действительно стали рассматривать по отдельности, без общей стратегии, и практика укрупнения стала рассматриваться советниками уже как положительная. В том же 2014-м МСК принял документ об оптимизации двух столичных больниц. На базе городской клинической больницы № 4 (она была основана до 1812 года и состоит из нескольких зданий на территории около 1 га по улице Колумна) будет создан медицинский центр гериатрической помощи (т.е. помощи населению пожилого и старческого возраста) с последующей интеграцией его в состав больницы Святого Архангела Михаила.

Оптимизация была принята и для роддома №2 на проспекте И. Виеру: он также должен был стать «филиалом» больницы Святого Архангела Михаила после того, как на его базе создадут муниципальные центры диабетологии и андрологии. Уже тогда было решено, что вместо трех этих больниц в столице будет одна укрупненная – больница Святого Архангела Михаила с двумя филиалами, которой будет руководить один администратор. Однако медперсонал слиянию воспротивился, и сейчас руководство управления пытается узаконить свои действия «обновленной» стратегией.

Спрос на землю

Некоторые эксперты полагают, что «реструктуризация» муниципальных больниц, к чьим землям в центре столицы уже много лет проявляют интерес либералы, - это только красивые слова. Со «филиалы» обанкротят, закроют без шума и приступят к освоению вожделенных участков.

Несколько лет назад, когда Молдовану только начинал свою карьеру начальника управления,  вопрос о закрытии 4-й горбольницы уже выносили на заседания МСК. Советники понимали, что больница действительно неэффективна, но дело в участке. Его либералам отдавать не хотели – и проект отклонили. И вот он всплыл вновь под благородным знаменем  «оптимизации».

Эксперты говорят: пока муниципий играет в странные игры, на повестке дня всплывает серьезный вопрос. Что собирается делать глава муниципального здравоохранения в условиях, когда у медицины два хозяина: министерство, которое заправляет основными финансами, и муниципий, который распоряжается собственностью? Оба хозяина смотрят в разные стороны, и, чтобы не говорил Молдовану, совместной программы у них нет.

Кроме того, очень странно слышать речи о внедрении эффективного финансового менеджмента от человека, которого Счетная палата не раз обвиняла в необоснованных тратах и завышении зарплат менеджерам  больниц и медцентров, в отсутствии органиграмм учреждений, в том числе и управления здравоохранения.

Советники требуют детальных расчетов

Фракция социалистов в МСК потребовала провести по проекту муниципальной стратегии здравоохранения публичные слушания в присутствии прессы. По мнению советника Евгении Чебан, проект составлен без консультаций с гражданским обществом, с руководством лечебных учреждений: «Молдовану обязывает советников голосовать за эти глупости, чтобы закрывать поликлиники и больницы, потому что ему нужны их земельные участки», - заявила она.  

Власти города говорят о сотнях миллионов лей, нужных на осуществление этих реформ. Но все подсчитано приблизительно. Советник от НЕПМ Алла Немеренко заявила на заседании муниципальной комиссии, что стратегия не доработана: «Нет аргументов, фактов, четких расчетов с привязкой к количеству койко-мест.  Есть общая фраза об увеличении бюджета больниц с двух до пяти процентов. А почему на пять – может, на 10, на 35? Эти цифры должны быть подтверждены».

Кстати, замначальника управления здравоохранения Константин Рымиш признал, что данные в документе устарели…

Зачистки вместо оптимизации

После того, как через МСК прошлого созыва не удалось протащить сомнительную стратегию, Молдовану приступил к зачисткам кадров в здравоохранении. В основном постов лишились главы тех учреждений, куда шли денежные вливания (например, на ремонт), а также тех, которые должны были подвергнуться частичной оптимизации.

Чтобы сместить главврачей, в ход шел черный пиар. Сначала в больнице что-то происходило, и на фоне скандала шло смещение. Например, все помнят скандал с дрелями, которые якобы используют в операциях. Спецкомиссия так и не доказала вины директора, как и самого этого факта. Однако главу детской больницы имени Игнатенко Николая Старчука и вице-директора по лечебной части Елену Шаугу все же сместили.

Примерно в то же время со скандалом уволили директора больницы №4 Диану Норок. Тихо ушли директора крупной больницы Святой Троицы Семена Теренте, недовольного строительством по улице А. Руссо, впритык к больнице,  коммерческого центра, который захватил часть больничного парка. Последней каплей стало анонимное письмо персонала больницы в прессе и попытки подать в суд на застройщиков.

До сих пор Молдовану в обход закона о местном публичном управлении продвигает либералов в админсоветы всех медицинских учреждений, о чем не раз говорили социалисты. И это притом, что госканцелярия уже давно указала: мэрия нарушила закон, позволив Молдовану самолично формировать составы админсоветов медицинских учреждений. Сейчас советники намерены получить разъяснения по этому поводу от генпрокуратуры.


 
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