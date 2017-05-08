Евродепутат призывает власти уважать свободу прессы в Молдове

Евродепутат Петрас Аустревичус призывает молдавские власти обеспечить свободу слова и свободу средств массовой информации. В заявлении для прессы евродепутат отмечает, что толерантность к различным мнениям является основой для европеизации Республики Молдова.

Петрас Аустревичус отмечает, что отношения между ЕС и Молдовой основаны на Соглашении об ассоциации, а это означает, что Молдова взяла на себя обязательство уважать права человека, верховенство правового государства, которое включает в первую очередь право на свободные СМИ.

„Я обеспокоен условиями, в которых вынуждены работать два независимых телеканала: Jurnal TV и TV7”, отмечает евродепутат. Петрас Аустревичус призывает власти Республики Молдова и политиков сделать все от них зависящее, чтобы не препятствовать работе средств массовой информации, а так же обеспечить независимость и свободу СМИ.

Петрас Аустревичус является членом парламентской делегации Европейский союз – Республика Молдова.