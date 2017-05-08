Канду о Санду: У неё кризис идей, поэтому она осознанно лжет

Председатель парламента Андриан Канду ответил лидеру партии «Действие и солидарность» (ПДС) Майе Санду, которая ранее заявила, что инициатива спикера о выдаче талонов на еду «открывает дверь для уклонения от уплаты налогов и является унизительной для граждан».

«Мне хотелось воздержаться и не отвечать госпоже Майе Санду, чтобы не унижаться перед гражданами за новый промах. Но, я думаю, что подобные манипуляции надо жестко осудить, тем более, когда они скрывают популистские намерения, направленные на блокирование бонусов для людей. После того как она попыталась заблокировать Соглашение с МВФ, в надежде, что граждане останутся без пенсий и зарплат, а последующий социальный кризис откроет ей дорогу к власти, госпожа Санду повторяет попытку. На этот раз ей не понравилось предложение о талонах на еду, которое, наряду с прямой выгодой для людей, борется с "зарплатами в конвертах" и, неявно, с уклонением от уплаты налогов. Я должен понимать, что госпожа Майя Санду предпочитает зарплату в конверте?», - написал политик на странице в Facebook.

Спикер напомнил председателю ПДС о том, что система выдачи талонов на еду более 60 лет функционирует в Европе, в том числе в Великобритании, Италии, Бельгии и Румынии.

«Из комментария и критики госпожи Санду мне следует делать вывод, что она критикует и власти Франции, Италии, Чехии, Румынии и других стран, где работает система выдачи талонов на еду? Их следует обвинить в поощрении уклонения от уплаты налогов? Или эти государства унижают граждан? Госпожа Санду хотела стать премьер-министром, затем президентом, работала во Всемирном банке. Ожидалось, что она будет знать о том, что эта система более 60 лет успешно функционирует в Европе и приносит пользу гражданам. Но, я думаю, хуже всего в заявлении госпожи Санду то, что мы говорим не о незнании, а об осознанной лжи, с помощью которой она надеется заблокировать инициативу, которая может принести пользу гражданам. Я могу понять кризис идей, через который она проходит, понимаю и её одержимость Демократической партией, но я не понимаю, почему она против граждан. Разновидность политики ПДС?!», - написал Канду.

Ранее Санду написала в сообщении на Facebook, что инициатива Канду вызывает множество вопросов, а люди спрашивают: «Что на этот раз скрывают депутаты ДПМ?».

В среду спикер Андриан Канду рассказал представителям бизнеса, профсоюзов и госучреждений проект законодательной инициативы о выдаче талонов на еду.

Согласно проекту, талоны на еду можно использовать исключительно для покупки еды в продуктовых магазинах, столовых или ресторанах. При этом работнику необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Документ запрещает использовать талоны для покупки табачных и алкогольных изделий или «обналичивать» их.