Доходы от приватизации возросли в десять раз

В 2016 г. в бюджет поступило от приватизации и разгосударствления публичной собственности 321,6 млн. леев ($16 млн.) против 36,7 млн. годом ранее.

Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на отчет агентства публичной собственности, за год проведено три раунда приватизации, в ходе которых было выставлено на продажу 68 объектов собственности, в том числе 28 пакетов акций на аукционах, 22 объекта на коммерческом конкурсе, 17 объектов на аукционах с молотка и два - на инвестиционном конкурсе.

Удалось продать пять объектов: госпредприятие по ремонту и эксплуатации автомобилей и Центр обучения и производства, три здания незавершенного строительства (торговый центр в селе Дезгинжя, Гагаузия; клуб с инженерными сетями села Хородиште, район Кэлэрашь; амбулатория села Кодрянка, района Стрэшень).

Также реализованы пакеты акций государства в акционерных обществах Aeroport Catering (100%), Тараклийском Amelioratorul (99,385%), столичном магазине UNIC (85,45%), и Бардарском визнзаводе (0,005%).

Кроме того, была утверждена приватизация 29 нежилых помещений, сданных в наем, заключены 15 договоров купли-продажи земельных участков, прилегающих к объектам частной собственности.

Затраты на разгосударствления и постприватизационную деятельность составили 744,8 тыс. леев.

Доходы бюджета от приватизации госимущества в 2017 г. планируются на уровне 220 млн. леев. Для этого тоже будет проведено три раунда разгосударствления. На приватизацию планируется выставить как не выставлявшиеся ранее крупные госпредприятия, такие как Moldtelecom, Air Moldova, Костештский гидроузел, RED-Nord и RED Nord-Ves, так и те, которые не нашли покупателя на предыдущих торгах. При этом их стартовая цена может быть снижена на 5%.