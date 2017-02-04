Скандальные подробности: брал ли Валериан Мынзат взятки

Адвокату Валериану Мынзату, который прославился любовью демонстрировать роскошную жизнь в социальных сетях, прокуроры антикоррупции вскоре предъявят обвинение. В редакцию Публика ТВ попала аудиозапись, на которой мужчина с голосом, похожим на Мынзата ведете диалог с клиенткой о предполагаемой взятке.

Из аудиозаписи следует, что женщина - вероятно, клиентка адвоката Валериала Мынзата, умоляет, чтобы он вернул ей деньги, поскольку своих обещаний адвокат так и не выполнил:

- Вы взяли у меня 20 тысяч евро и до сих пор ничего не сделали. Когда Вы мне сможете вернуть хоть что-то? Хотя бы 5 тысяч. Мне нужны деньги.

- 5 тысяч я могу тебе дать на следующей неделе.

- Господин Валериан, а не получится опять так, что я в четверг приду, а мне скажут, что Вы заняты или улетели куда-то?

- Ты думаешь 3-4 дня что-то изменят? Ничего не изменят.

Из разговора следует, что всю сумму адвокат возвращать не собирается:

- Вот объясните мне, почему Вы до сих пор просто по-человечески не связались со мной?

- Я тебе объясняю - мне твои деньги не нужны. Я трачу в три раза больше. Но ты сделала определенные шаги, из-за которых деньги уже сложно вернуть.

- Какие шаги? Чем я Вас обидела? Я просто хочу понять.

- Со временем поймешь.

Адвоката Валериана Мынзата задержали 2 февраля вечером. Его подозревают в вымогательстве. По данным следствия, адвокат обманным путём потребовал 20 тысяч евро у жены нашего соотечественника, осуждённого в России, пообещав ей взамен ускорить перевод супруга в Молдову. Однако он утаил от женщины, что суд сектора Буюканы уже выдал соответствующее разрешение и Министерство юстиции запустило процедуру. Мынзат предложил клиентке оплатить услуги в два транша, но позже передумал и потребовал всю сумму сразу, заявив, что уже решил проблему. Когда женщина выяснила, что адвокат ее водит за нос, вернуть деньги оказалось не просто. Впрочем сам адвокат, свою вину отрицает.

"Мы заключили контракт о предоставлении юридических услуг. Но клиентка была недовольна результатами, которых добился адвокат. Это стандартная процедура, как только будут изучены все материалы, мы выскажемся. Есть контракт, есть чек, есть подтверждение. Я выезжал на место, лично там был", - заявил адвокат Валериан Мынзат.

Сразу после задержания Мынзата, следователи изъяли также все три автомобиля адвоката - Porche, Mercedes и Шкоду.

Напомним, в 2015-ом году Валериана Мынзата приговорили к 9 годам тюрьмы за мошенничество. Суд признал адвоката виновным в инсценировке ДТП для того, чтобы незаконно получить компенсацию в страховой компании в размере 300 тысяч леев. Вскоре адвокат обжаловал это решение. Сейчас дело находится на рассмотрении Апелляционной палаты Кишинев.