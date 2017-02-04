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Глава МИДЕИ обсудил с австрийским коллегой вопрос организации нового раунда переговоров в формате 5+2
04.02.2017

Возобновление переговоров в формате "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта остается приоритетом нынешнего правительства. Вопрос организации нового раунда дискуссий обсудили глава молдавского МИДа Андрей Галбур и его австрийский коллега, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц. Иностранный дипломат, напомним, находится в Молдове с двухдневным визитом.

«Я подчеркнул важность обеспечения свободного передвижения граждан и товаров между обоими берегами, обеспечение условий для нормальной деятельности школ с преподаванием на румынском языке в приднестровском регионе, а также обеспечение свободного доступа фермеров из Дубоссар к своим землям», - сказал министр иностранных дел Молдовы Андрей Галбур.

«Должен отметить, что я здесь не только в качестве министра иностранных дел, но, в первую очередь, в качестве председателя ОБСЕ. Помимо Кишинева, я намерен посетить и Тирасполь, чтобы на месте составить собственное мнение. В период нашего председательства в ОБСЕ, мы постараемся решить основные проблемы сторон в формате 5+2», - отметил Себастьян Курц.

Действующий председатель ОБСЕ также примет участие в церемонии официального открытия посольства Австрии в Молдове.


 
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