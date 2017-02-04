Беременные женщины могут выбирать роддом независимо от места жительства

Женщины могут рожать в любом выбранном родильном доме независимо от места жительства.

Исключение составляют случаи, когда по медицинским показаниям необходимо соблюдение принципов регионализации и направления беременных женщин для оказания перинатальной медицинской помощи. Уточнения сделаны Министерством здравоохранения на запрос Агентства IPN о пакете услуг для беременных, включенных в полис обязательного медицинского страхования.

Женщины могут также выбрать для родов врача акушера-гинеколога с предварительного его согласия. Это делается в письменной форме, с заявлением и подписывается беременной и врачом акушером-гинекологом, который берет на себя ответственность за предоставление медицинской помощи во время родов.

Несмотря на то, что Министерство здравоохранения уточняет, что женщины могут выбирать частное учреждение на основании полиса обязательного медицинского страхования в случае, если это учреждение имеет договор с Национальной медицинской страховой компанией на оказание данной услуги, компания уточняет, что в данный момент не имеет контрактов на предоставление родовспогательных услуг.

Даже если женщина рожает в государственном роддоме на основании полиса медицинского страхования, она вправе требовать присутствия близкого человека. Если беременность физиологически протекала нормально, женщина здорова и нет рисков для ребенка, она едет в роддом в момент, когда начинаются первые схватки. Решение о госпитализации принимается после медицинского обследования.

Министерство здравоохранения уточняет, что в Республике Молдова, как и в большинстве стран, кесарево сечение делается, если есть медицинские показания, а не по личному выбору беременной женщины. В случае родов путем кесарева сечения близкий человек находится возле родильного зала и после извлечения плода находится с новорожденным под наблюдением акушерки до окончания операции кесарева сечения.

В Республике Молдова в районах работают 37 перинатальных центров. Кроме того, в Кишиневе, в Институте матери и ребенка действует роддом со статусом республиканского, где могут рожать женщины со всех районов и муниципиев страны. В столице есть и два муниципальных родильных домов: в рамках Муниципальной клинической больницы №. 1 и Муниципальный роддом № 2.