Неустойка в сотни леев за расторжение договоров с поставщиками ТВ

Клиенты, которые руководствуются исключительно предложением при заключении договоров с поставщиками телевизионных программ, рискуют столкнуться с неприятными неожиданностями при досрочном расторжении договора. Большинство поставщиков взимают неустойку за расторжение договора, а её размер, в зависимости от оператора и конкретного пакета, может достигать 1500 леев. Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) отмечает, что неустойка за расторжение договора является законной юридической практикой, которая применяется и в других странах. Потребители должны внимательно изучать условия контракта перед его подписанием.

Как показал анализ рынка, проведённый корреспондентом IPN, в муниципии Кишинёв самую большую неустойку взымает компания Starnet, у которой, однако, нет исключительно телевизионных предложений: пакеты являются общими для телевидения и Интернета. Минимальный срок действия контракта составляет два года. Если клиент расторгает договор досрочно, то он должен выплатить неустойку в размере 1500 леев.

Национальный оператор Moldtelecom предлагает телевизионный абонемент с минимальным сроком действия контракта в два или три года, в зависимости от пакета. Досрочное прекращение контакта, независимо от его срока, обойдётся в 750 леев – в случае пакетов с оборудованием, позволяющим принимать каналы и в HD-качестве.

У Sun Communications, второго оператора по занимаемой им доле рынка (первым является Moldtelecom), срок действия контракта для телевизионных пакетов составляет два года, а размер неустойки за досрочное расторжение договора поначалу равен 250 леям. Он постепенно уменьшается после истечения первого года с момента подключения.

Отвечая на запрос IPN, НАРЭКИТ разъяснило, что неустойка за расторжение договора является международной практикой. Поставщики услуг устанавливают её для того, чтобы гарантировать себе возмещение затрат на оборудование, предоставляемое клиенту в безвозмездное пользование.

Конечный пользователь имеет право расторгнуть по собственной инициативе договор, заключённый в письменной форме, до истечения первоначального минимального срока действия договора, не будучи обязан выплачивать штраф или компенсацию, лишь в тех случаях, когда поставщик в одностороннем порядке, в ущерб конечному пользователю, изменил тарифы, условия договора или условия поставки и пользования договорной услугой. В этом случае договор, заключённый в письменной форме, будет расторгнут по окончании расчётного периода, но не позднее даты вступления в силу соответствующих изменений, объявленных поставщиком.

Как отмечает НАРЭКИТ, поставщик не вправе требовать от конечного пользователя компенсацию, превышающую реальный размер ущерба, причинённого поставщику в результате расторжения договора. При этом не указано, каким образом вычисляется размер этого ущерба.

Согласно положению НАРЭКИТ о предоставлении услуг электронных коммуникаций общего пользования, поставщики обязаны бесплатно предоставлять общественности подробную, ясную и актуальную информацию о действующих ценах и тарифах, а также о других условиях поставки и пользования услугами, чтобы обеспечивать конечным пользователям возможность принимать осознанное решение при выборе сетей и услуг.

Согласно последним данным, представленным НАРЭКИТ, крупнейшими операторами на рынке платного телевидения являются АО „Moldtelecom”, ООО „Sun Communications” и ООО „TV BOX”, доля рынка которых составляет соответственно 29,6%, 26,2% и 10,2%. Совокупная доля 83 остальных поставщиков составляет 34%. Статистика показывает, что в последние годы количество абонентов платного телевидения сокращается. Если в третьем квартале 2014 года насчитывалось 282 тысячи абонентов этих услуг, то в третьем квартале 2016 года их число сократилось до 271 тысячи.