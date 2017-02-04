Калмык: Молдова продолжит наращивать экспорт в ЕС

Молдова планирует наращивать экспорт в Европейский союз, чтобы долю ЕС в общем объеме молдавского экспорта выросла до 80-85%.

Об этом заявил вице-премьер, министр экономики Молдовы Октавиан Калмык, выступая в ходе молдо-австрийского бизнес-форума, который прошел в рамках Национальной выставкие "Произведено в Молдове", передает NOI.md.

По сообщению Минэкономики, Октавиан Калмык отметил, что после вступления в силу Соглашения о зоне углубленной и всеобъемлющей свободной торговли между РМ и ЕС (DCFTA), Европейский союз стал главным торговым партнером Молдовы. «И если в первые два года экспорт в ЕС в общей структуре зарубежных поставок вырос до 65%, то наша цель состоит в том, что в ближайшие годы этот показатель достиг 80-85%», - сказал глава Минэкономики.

Он подчеркнул, что правительство внедряет ряд программ и стратегий по созданию благоприятной и привлекательной деловой среды для развития как отечественных, так и зарубежных фирм, которые приходят с инвестициями в Молдову. Октавиан Калмык отметил, что сокращение числа контролирующих органов, упразднение целого ряда разрешительных документов, создание «единого окна» и другие инициативы правительства позволят сделать внутренний рынок более привлекательным для прямых иностранных инвестиций во всех областях.

Министр экономики считает, что в этих условиях, компании из Австрии обладают огромным потенциалом для успешной реализации инвестиционных проектов в Молдове, примером чего является компания Gebauer & Griller, которая внедряет сейчас новый инвестиционный проект в нашей стране стоимостью 10 млн. евро.

«Сегодня Молдова является единственной страной на континенте, которая благодаря Соглашениям о свободной торговле с ЕС и и СНГ, предоставляет возможности экспорта продукции, как на Запад, так и Восток, в беспошлинном режиме», - отметил Октавиан Калмык.