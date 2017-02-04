Додон: процесс приднестровского урегулирования должен завершиться реинтеграцией страны

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что процесс приднестровского урегулирования должен закончиться реинтеграцией ПМР и Молдовы. Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Facebook в субботу после встречи с министром иностранных дел Австрии и действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем, находящимся с визитом в Молдове.

«Подчеркиваю, что процесс приднестровского урегулирования должен закончиться реинтеграцией ПМР и Молдовы. При этом у Приднестровья появится специальный статус. Несмотря на то, что у нас с правительством разные взгляды по многим вопросам внутренней и внешней политики, мы должны сотрудничать для того, чтобы найти оптимальные решения во благо граждан, проживающих на обоих берегах Днестра», — написал Додон.

Он также выразил надежду, что австрийское председательство в ОБСЕ внесет свой вклад в развитие переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

Также президент выступил с инициативой провести вместе с ОБСЕ в конце 2017 года в Кишиневе международную конференцию, посвященную Молдове и ее отношениям с Западом и Востоком.

В июне 2016 года после двухлетнего перерыва возобновились переговоры в формате «5+2″ по приднестровскому урегулированию. В них участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.