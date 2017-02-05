Ольга Нисенбойм о BDSM Forum: На конференции будет реально круто, при условии, что человек включит мозги, откроет глаза и уши, снимет корону с головы и отключит телефон

Лена Держанская

Этой весной – 27 и 28 апреля – сейлзов и маркетологов Молдовы ждет интеллектуальный оргазм, который они смогут испытать на «BDSM Forum». Никаких пошлых ассоциаций, речь о форуме «Business, Development, Sales and Marketing», который организует Школа бизнес-коммуникаций под руководством Ольги Нисенбойм. Allmoldova разузнала все подробности из первых уст, про интеллектуальный оргазм тоже поговорили.

Или мне показалось, или у вас действительно довольно дерзкий сайт получился.

Маркетинговый форум предполагает активное продвижение. Его мы и использовали.

То есть это такой маркетинговый ход?

Можно и так сказать. За несколько дней существования сайт стал вирусным, его посетили сотни человек. Это о чем-то говорит.

Сколько людей готовят «BDSM Forum»?

В компании у нас порядка 20 человек, они все тем или иным образом имеют отношение к подготовке.

Чего вы ожидаете от этого события?

Это не новое явление для нашей страны и глобально концепт не поменялся. Основная задача форума в том, чтобы привнести в наш рынок современные тенденции. Бизнес нуждается в новой информации и в новых идеях, постоянной подпитке. Особенно когда речь о маркетинге, где тенденции меняются со скоростью звука. Если люди, которые работают в бизнесе, особенно те, кто продают и продвигают, – если они не апгрейдят себя постоянно, то они уже безнадежно отстали.

Концепт предстоящего форума – привезти в Молдову трендсеттеров, то есть тех людей, которые задают тон в маркетинге. И эти люди приедут к нам из Америки, Англии, России, Румынии, Франции, Италии. Все они – мировые звезды в маркетинге. Многие из них крупнейшие руководители маркетинговых служб очень крутых компаний. Для всех маркетологов и сейлзов в мире эти имена являются референтной группой, на которую принято ориентироваться. И мы даем возможность участникам форума вживую взаимодействовать с такими людьми. В рамках форума пройдет целая серия не только семинаров, но и практических мастерских, которые можно будет посещать нон-стоп. Каждый раз, проводят подобные мероприятия, мы выбираем тех, кто действительно может рассказать что-то интересное.

По какому принципу вы отбираете спикеров?

Первый и главный критерий – спикер должен быть очень крутым практиком.

Что значит крутым?

Например, Михаил Чернышов, который в прошлом был директором по маркетингу «TELE- 2», а сегодня он маркетинг-директор в «ВКонтакте». Или Франк Виншон (Franck Vinchon) – один из крупнейших пиарщиков в мире, обладатель четырех Каннских львов. Эти профи придумывают и делают то, что до них никто не мог вообразить, реализуют маркетинг в практике и это главный критерий их успешности. Такие люди для маркетологов и сейлзов – это как для обывателя Алла Пугачева или Стас Михайлов, простите за сравнение. Помимо того, что они очень хорошие практики, они еще и блестящие спикеры, которые умеют свой опыт сделать инструментом и поделиться им с аудиторией. Людям интересно слушать про то, как все происходит в реальной жизни, а не в теории.

Цена на конференцию довольно высокая для среднего обывателя – от 75 евро и вверх. Почему так дорого?

Цена совершенно не высокая, учитывая уровень спикеров. Стоимость аналогичной конференции в России начинается от 500 евро. Все эти спикеры стоят очень дорого и собрать их в одном месте невероятно сложно в силу их занятости. Для нас такая конференция – это не способ заработать, поэтому цены минимальные. Это мероприятие скорее социально-имиджевого характера.

Официально оглашены имена только пятерых спикеров. Намекните хотя бы, кто остальные трое?

Это интрига, которую мы будем раскрывать постепенно. Имя следующего спикера назовем через неделю. Они все очень крутые, но разного формата.

Кстати, про форматы, на этой конференции они будут обновленными, так?

Мы будем использовать форматы, в которых участники будут вовлечены непосредственно в процесс, то есть им придется реально что-то делать, выполнять задания, создавать идеи, обобщать их. Все это элементы геймификации – очень популярной сейчас технологии.

Это что, поясните?

Геймификация – это включение игровых элементов в неигровые процессы, например в клиентскую коммуникацию, управление сотрудниками, в обучение. Речь о поколении Y «игрек» - тех, у кого с раннего детства был дома компьютер и, конечно же, игры. Сегодня они не просто выросли, но и заняли ключевые позиции во всех сферах жизни. Их мотивация с раннего детства строилась не на долге и правильности, а на увлеченности и вознаграждении.

Применяя элементы геймификации, мы предлагаем клиенту во что-то с нами поиграть, например, собрать пять фишек и обменять их на приз. Современный клиент пойдет не только туда, где хороший продукт и цена приличная, а еще и туда, где можно весело провести время, где тебя цепляют. Яркий пример – сайт форума.

Ужин со спикерами, который ждет покупателей супер-пакета – тоже новый формат налаживания взаимоотношений?

На таком ужине человек сможет задать какие-то свое личные, рабочие вопросы; наладить деловые контакты с заделом на будущее.

На сайте было написано, что основная задача организаторов – сделать из участника машину по продажам. Вы даете гарантию, что после посещения форума человек станет асом и сможет продать все?

Встречный вопрос: представьте, что вы директор спортклуба, когда клиент покупает у вас абонемент, вы даете гарантию, что он похудеет или наоборот накачает мышцы?

Нет конечно.

Кроме того что участник физически принесет свое тело на форум, он должен захотеть включить свою голову и что-то сделать. Мы можем ему дать возможность, но мы не можем заставить человека взять ее, хотя будем стараться. Мы можем гарантировать, что на форуме будет реально круто, интересно и полезно, при условии, что человек включит мозги, откроет глаза и уши, снимет корону с головы и отключит телефон. В этом случае он уйдет с обновившимся сознанием.

А что для вас интеллектуальный оргазм, о котором так много говорится на сайте конференции?

Это когда есть проблема или вопрос, который для тебя интересен и естественно ты на эту тему читаешь, узнаешь, осваиваешь в практике. Но вопрос этот, как концентрированный солевой раствор и пока ничего больше. А потом в какой-то момент происходит некое событие, и вдруг за короткий период времени этот раствор кристаллизуется и пазл складывается в очень логичную, структурированную и понятную картину – вот оно! Эврика! Это и есть интеллектуальный оргазм для меня. Я очень надеюсь, что «BDSM Forum» станет именно таким событием для участников.