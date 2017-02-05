Николае Балаур: Граждане будут прямыми бенефициарами хороших перемен

В интервью порталу ТРИБУНА, новый претор сектора Рышкань столицы рассказал о том, что определило его принять предложение занять эту должность, проблемы, с которыми сталкивается сектор, какой он видит ситуацию в конце своего мандата.

Т.: Г-н претор, какие аргументы определили Вас принять предложение занять эту должность?

Н.Б.: Основным аргументом было желание способствовать развитию нашей столицы, процесс, который начался около десяти лет назад и продолжается, независимо от возникающих объективных или субъективных преград. Во-вторых, если честно, для меня большая честь присоединиться к команде мэра столицы Дорина Киртоякэ, непосредственно участвующего в управлении Кишинева. Несмотря на критику, никто не может отрицать хорошие дела, сделанные командой Дорина Киртоакэ с 2007 г. и до настоящего времени. Многие процессы уже завершены (я не хочу на них останавливаться, так как мэр столицы неоднократно представлял отчеты в этой связи, и граждане замечают соответствующие изменения), другие же находятся в процессе реализации. Я активно буду участвовать (и уже участвую) во всех этих процессах, чтобы вместе сделать лучше жизнь населения города.

Т.: С какими проблемами сталкивается сектор Рышкань столицы?

Н.Б.: Речь идет о тех же проблемах, с которыми сталкиваются все секторы столицы, начиная с необходимости продолжить работы по совершенствованию структуры дорог и заканчивая освещением, управлением отходами, самовольным строительством и управлением коммерческой деятельностью. Безусловно, сектор Рышкань, как и остальные секторы выглядит гораздо лучше, чем 10 лет назад, но это не значит, что все проблемы были решены. На самом деле, я не думаю, что вы найдете хоть один населенный пункт на всем земном шаре, который смог бы похвастаться тем, что решил все свои проблемы. Это непрерывный процесс, одни проблемы решаются, другие – появляются. Главное вовремя реагировать, когда проблемы можно решить минимальными усилиями, а не позволять им разрастаться и превращаться в настоящие катастрофы для граждан.

Т.: Вы представите отдельную стратегию развития сектора Рышкань?

Н.Б.: Я не думаю, что преторы должны иметь стратегию развития своих секторов по отдельности. Это стратегический подход команды, мэрии, и на ее основе мы должны проявить себя, как настоящая команда. Если мы будем действовать каждый по отдельности, разница в развитии муниципия была бы очевидной, и не знаю, понравился бы нам полученный результат в целом. Поэтому, надо работать в команде, подходить к решению проблем в комплексе.

Вместе с тем, безусловно, у каждого сектора – свои особенности, и это требует иного подхода. Существуют проблемы, характерные только определенному сектору, и конечно, они не могут быть заботой всей команды. Эти проблемы мы будем решать по отдельности, показывая индивидуальный подход, но разумеется пытаясь наши усилия объединить с совместными усилиями руководства столицы изменить жизнь людей к лучшему.

Т.: Как бы вы оценили политическую ситуацию на муниципальном уровне?

Н.Б.: Я не хотел бы никого расстраивать, и давать какие-либо политические оценки, но, по моему мнению, политическая борьба Муниципального совета с руководством мэрии является противоречивой. Многие проблемы не могут быть решены именно по этой причине. На мой взгляд, и мэрия и Муниципальный совет должны двигаться в одном направлении – к улучшению качества жизни населения, а политические игры – оставить для выборов. Именно на выборах граждане выносят свой вердикт, оценивают каждого по заслугам, и тот факт, что Дорин Киртоакэ занимает свою должность уже третий мандат, говорит о том, что его работа ценится жителями Кишинева.

Т.: В какой степени, на ваш взгляд, вы справитесь с Вашими должностными обязанностями?

Н.Б.: Если бы я не был уверен, что в состоянии справиться с ответственностью, исходящую от этой должности, я бы не согласился принять ее. Возможно, вы намекаете на мой возраст, но смею вас заверить, с риском быть обвиненным в отсутствии скромности, что у меня достаточно опыта и в области управления, и в органах местной публичной администрации, а также и в других областях. Все это, наряду с моим искренним желанием способствовать изменению нынешней ситуации, а также и тот факт, что являюсь частью сильной команды, которая показала на что способна конкретными действиями, дают мне уверенность в том, что у меня будет мандат с хорошими результатами.

Т: Каким Вы видите сектор Рышкань в конце своего мандата?

Н.Б.: Независимо от того, когда будет закончен мой мандат – в 2019 году или позже, но, несомненно, в секторе Рышкань будет гораздо меньше проблем, чем сейчас. И считаю, что это утверждение я могу распространить по всей столице. Так как я не понаслышке знаю, как много усилий прилагается для того, чтобы изменить лицо города. В последующие годы, жители столицы смогут убедиться, что и в секторе Рышкань и во всем муниципии Кишинев, в целом, хорошие дела будут продолжаться, а граждане будут прямыми бенефициарами этих перемен к лучшему.

Кристина Пендя