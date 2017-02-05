Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Игорь Додон обвинен в продвижении Василия Ботнаря на должность гендиректора молдо-российского предприятия «Молдовагаз» в обмен на крупное денежное вознаграждение.

Об этом заявил лидер Народного движения ”Antimafie” Серджиу Мокану, подчеркнув, что в результате этой сделки Додон в одночасье станет мультимиллионером.

Как отметил Мокану, сделка будет завершена 9 февраля, когда в результате московских договоренностей Додона, Василий Ботнарь будет назначен на должность руководителя этого молдо-российского предприятия.

«Решение было принято на встрече Додона с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. На будущей неделе, 9 февраля, председатель правления «Газпрома» назначит на должность гендиректора молдо-российского предприятия «Молдовагаз» Василия Ботнаря, - отметил Мокану. По словам лидера Движения ”Antimafie”, в это время будет за пределами Молдовы, «где и встретит эту счастливую весть о том, что он стал мультимиллионером и одним из немногих в списке молдавских миллионеров».

В этой связи Мокану заявил, что сделка Додона с Плахотнюком примерно такая же, как и ранее совершенная Серафимом Урекяном сделка о назначении Генерального прокурора в 2010 году. «Тогда, Урекян продал должность Генпрокурора за 2 миллиона долларов. Также, эта сделка напоминает сделку между Филатом и Додоном, когда Додон получил деньги от Филата за избрание Тимофти на должность президента. Теперь, население будет обворовано и на поставляемом в Молдову газе, потому как теперь Плахотнюк будет контролировать уже не только директоров НАРЭ, определяющих тарифы, но и компанию-распределителя газа», - добавил лидер Народного движения ”Antimafie” Серджиу Мокану.

Василий Ботнарь занимает должность министра информационных технологий и связи. Ботнарь является одним из приближенных олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.

Занимающий должность президента Игорь Додон пока не прокомментировал обвинения в лоббировании бизнес-интересов Плахотнюка. Ранее сам Додон сообщил, что в ходе совершенного им 16-18 января официального визита в Москву, он встретился с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Нынешний директор АО «Молдовагаз» Александр Гусев находится в бегах после того, как в ноябре 2015 года в офисе компании, а также в доме директора были проведены обыски в рамках уголовного дела по отмыванию денег и превышения служебных полномочий.

В составе учредителей молдо—российского АО «Молдовагаз» ОАО «Газпром» обладает 50% доли в уставном капитале. Правительству Молдовы принадлежит 35,33% акций. До 2005 года администрации Приднестровья принадлежало 13,44 % доли, которая была передана в управление ОАО «Газпром».

Известно, что АО «Молдовагаз» контролируется олигархом Владимиром Плахотнюком, а все региональные филиалы «Молдовагаз» являются негласными филиалами принадлежащей Плахотнюку Демпартии.

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