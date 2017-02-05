Физические лица, занимающиеся самостоятельной деятельностью, пользуются упрощенным налогообложением

Физическим лицам, занимающимся самостоятельной деятельностью, предоставляется упрощенный режим налогообложения. Режим применяется в случае самостоятельной деятельности, осуществляемой в сфере розничной торговли, за исключением подакцизных товаров, физическими лицами-резидентами, которые получают в результате деятельности доходы не превышающие 600 тыс. леев за один налоговый период. Новая концепция предусмотрена начиная с 1 января текущего года, уточняет Государственная налоговая инспекция, цитируемая IPN.

Физические лица могут зарегистрировать свою деятельность путем подачи заявления в подразделение Налоговой службы, обслуживающей по месту жительства.

Налог на прибыль составляет 1% от дохода от самостоятельной деятельности, но не менее трех тысяч леев в год. Налог уплачивается в полном объеме на казначейский счет административно-территориальных единиц в соответствии с местом жительства налогоплательщика. Оплата производится в рассрочку, ежеквартально, до 25 числа следующего месяца.

Предприниматели освобождаются от уплаты сборов на благоустройство территории и объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг. Они обязаны использовать контрольно-кассовые машины, которые позволяют правильно оценивать доходы, полученные от самостоятельной деятельности и обеспечить защиту прав потребителей.