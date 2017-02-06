Стоимость медикаментов в Молдове снизилась менее чем на 2 процента вместо обещанных 40 процентов

Обещания властей снизить цены на лекарства в Молдове остались только на бумаге. Как выяснил Moldstreet, стоимость медикаментов в прошлом году сократилась всего на 2 процента вместо обещанных 40 процента.

Примечательно, что обещание из уст премьер-министра страны прозвучало в период прошлогодней предвыборной кампании.

- На первом этапе мы говорим о списке лекарственных препаратов из порядка 160 наименований. Речь идет о самых важных и употребляемых лекарствах, цены на которые снизятся на 40 процентов. Это станет действительным с 12 октября, - заявил Павел Филип.

Национальное бюро статистики отмечает, что на самом деле стоимость медикаментов снизилась не более чем на 2 процента.

- Это может быть связано со структурой национального каталога цен, отражающего всю гамму фармацевтических продуктов, доступных на рынке, по сравнению со списком препаратов, отслеживаемым НБС, который ограничивается лишь фармацевтическими препаратами, имеющими наиболее высокие показатели в структуре потребительских расходов домашних хозяйств. Таким образом, развитие событий, о котором заявляют профильные органы по поводу цен на медикаменты, не полностью отражает официальную статистику, - отмечают в данной связи специалисты Национального банка Молдовы.

Источник отмечает, что, в то же время, с 1 апреля 2016 года вступили в силу новые правила по применению торговой наценки при продаже лекарственных средств. По оценкам министерства здравоохранения, данная поправка должна была способствовать удешевлению средней оптовой цены на 4,35 процента и розничной цены в аптеках на 8,65. Кроме того, было объявлено, что снижение должно было охватить порядка 80 процентов лекарственных средств в пределах 2,6–8,69 процента в оптовом секторе и 3,5–16,62 процента в аптеках, что должно было представлять собой значительное снижение стоимости, ощутимое для потребителя лекарственных препаратов. Однако истинное снижение цены составило лишь 1,6 процента. Специалисты НБМ и в этом случае ссылаются на методы расчета.

- Более скромное, нежели ожидалось, снижение цен на медикаменты может быть связано с различиями в структуре цен на лекарственные средства в каталоге, используемом министерством здравоохранения, и в тех, что отслеживаются национальным бюро статистики при расчете ИПЦ, - отмечают они.