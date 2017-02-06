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Происшествия
На Мунчештской улице загорелся рейсовый автобус Одесса-Кишинев
06.02.2017

Рейсовый автобус Одесса-Кишинев с пассажирами вспыхнул во время движения по участку столичной улицы Мунчештская 800. Как сообщила для Realitatea.md пресс-секретарь Службы чрезвычайных ситуаций Диана Цуркан, вызов на пульт спасателей поступил в 21.45.

На место происшествия выдвинулся экипаж пожарных. Водитель автобуса  успел высадить всех пассажиров до приезда спасателей.

Причины и обстоятельства возникновения возгорания выясняются.  Информации о возможных пострадавших пока не поступало.


 
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