На Мунчештской улице загорелся рейсовый автобус Одесса-Кишинев

Рейсовый автобус Одесса-Кишинев с пассажирами вспыхнул во время движения по участку столичной улицы Мунчештская 800. Как сообщила для Realitatea.md пресс-секретарь Службы чрезвычайных ситуаций Диана Цуркан, вызов на пульт спасателей поступил в 21.45.

На место происшествия выдвинулся экипаж пожарных. Водитель автобуса успел высадить всех пассажиров до приезда спасателей.

Причины и обстоятельства возникновения возгорания выясняются. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.