Андрей Нэстасе: Мы начали подготовку к парламентским выборам

Политическая партия Платформа „Достоинство и правда” начала подготовку к парламентским выборам. Об этом заявил лидер ПППДП Андрей Нэстасе в ходе пресс-брифинга, состоявшегося по окончании второго съезда политформирования, передаёт IPN.

„Мы начали подготовку к парламентским выборам, будь то досрочным или очередным, потому что важно, чтобы эта власть отправилась на „свалку истории””, - сообщил журналистам Андрей Нэстасе.

Делегаты съезда приняли резолюцию, в которой заявляется о необходимости остановить превращение Республики Молдова в авторитарное государство, в котором финансовые, административные и медийные ресурсы сконцентрированы в руках одного олигарха, о необходимости немедленно восстановить действие основных гражданских прав и свободы прессы, а также положить конец разделению общества по этническим и геополитическим критериям.

„Республика Молдова нуждается в новой, действительно проевропейской власти, которая проводила бы осязаемые и конкретные реформы, призванные, в числе прочего, вести борьбу с бедностью и социальными разломами, с тем, чтобы гражданам больше не приходилось выбирать путь массовой эмиграции”, - говорится в резолюции.

Кроме того, в 2017 году члены ПППДП поставили перед собой цели, которые заключаются в более активном продвижении инициатив партии по борьбе с „преступными схемами” в экономике страны; в проведении реформ в различных областях, призванных модернизировать Молдову по европейскому образцу в интересах всех граждан; в максимальном вовлечении населения, чтобы не позволить властям перевести внимание граждан с реальных внутренних проблем страны на искусственное геополитическое противостояние; в том, чтобы совместно с другими политическими силами и гражданским обществом приложить максимальные усилия для создания демократического и антиолигархического политического полюса на основе европейских ценностей.

В числе приоритетов также названы активизация диалога с внешними партнёрами с целью предоставления им достоверной информации о социально-политической ситуации в стране; недопущение изменения избирательной системы и принятия закона об амнистии капитала в редакции, предложенной действующими властями; организация референдума по отмене закона о выплате гражданами страны украденных миллиардов; проведение досрочных парламентских выборов.