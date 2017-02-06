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Впечатляющие фото протестов в Румынии: Как перед свержением Чаушеску
06.02.2017

Число протестующих против правительства в Румынии на крупнейшей за 25 лет серии митингов достигло 600 тысяч человек, передает Digi24.

 

Митинги проходят несмотря на то, что 5 февраля правительство отказалось вводить поправки в Уголовный кодекс страны, которые могли привести к освобождению из тюрем коррупционеров.

В СМИ назвали продолжающиеся уже несколько дней подряд протесты самыми масштабными за последние 25 лет.

Самый крупный митинг проходил в Бухаресте перед зданием кабмина, где собрались около 300 тысяч человек.

Отмечается, что протесты носят мирный характер. В руках у манифестантов были плакаты с лозунгами, направленными против правительства и правящей Социал-демократической партии во главе с Ливиу Драгня.

Манифестанты скандировали "Отставка!", "Румыния, просыпайся!" и "Вместе сохраним Румынию". К протестам подключились и представители румынской диаспоры в некоторых городах Европы.


 
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