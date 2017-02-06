Дилемма для ЕС: критиковать власти или бороться с евроскептической пропагандой пророссийского президента? OP-ED

Европейский союз сталкивается с новыми вызовами. Брюсселю нужно не только лавировать между параллельными диалогами с Кишинёвом (IPN, январь 2017 г.), которые к тому же противоречат друг другу, но и оставаться нейтральным, в равной степени сохраняя обязательства как в отношении властей страны, так и в отношении президента Молдовы и других антиевропейских сил.

Ситуация ещё более осложняется тем, что отдельные СМИ и голоса из гражданского общества часто рассматривают отношения ЕС с Молдовой в упрощённом виде, строго сквозь призму дилемм. Так, они призывают ЕС делать выбор между реагированием на отклонения властей, идущие вразрез с реформами, и реагированием на действия президента Игоря Додона, направленные против ЕС. Одновременно эти голоса упрекают европейцев в том, что те позволяют президенту Додону манипулировать собой с помощью евроскептической риторики, которую они считают ложной темой, вместо того, чтобы сосредоточиться на настоящих проблемах, связанных с качеством нынешних властей.

В реальности Евросоюз должен одинаково серьёзно относиться как к ущербному управлению страной, так и к евроскептическим инициативам президента. Ведь и попытки властей сжульничать, и антиевропейские мифы, исходящие от президента страны, оказывают вредное воздействие на положение дел в Молдове. При любой из этих ситуаций страдает восприятие общественностью европейской интеграции и самого ЕС.

Таким образом, опасно думать, что широкая дезинформация на тему Соглашения об ассоциации с ЕС, инициированная президентом Додоном, является менее важной проблемой, чем регресс в проведении реформ властями страны.

Напротив, ЕС должен принять более активное участие в противодействии евроскептической пропаганде Додона, как в целях развенчания ложных мифов, так и для оказания дополнительного давления на власть.

Правда и реальные цифры столь же неприятны и болезненны для распространителей фальшивок (президент Додон, ПСРМ и т.д.), как и для тех, кто сообщает полуправду или обвиняется в имитации реформ (правящие партии во главе с Демократической партией Молдовы, подконтрольные властям СМИ и т.д.).

Дилемма несуществующая, но навязанная...

По-прежнему слышны призывы в адрес Брюсселя игнорировать антиевропейскую пропаганду, которая самым непосредственным образом затрагивает Евросоюз и дополняет собой российскую пропаганду. Игнорировать лишь потому, что Демократическая партия во главе с Владимиром Плахотнюком якобы использует её для укрепления своего „проевропейского” имиджа. В результате ЕС оказывается перед лицом ложной дилеммы – критиковать власти страны или прилагать усилия для противодействия антиевропейской дезинформации.

Цели Евросоюза в Молдове ни в коем случае не должны ограничиваться критическим наблюдением и предъявлением условий. Ведь столь же важным, как и реформы, является информирование о них, в том числе противодействие фальшивкам.

До тех пор, пока именующие себя проевропейскими власти остаются ущербными (коррумпированными, неэффективными и т.д.), а проевропейские силы пребывают в зачаточном состоянии и слабо подготовлены в плане европейской интеграции, Евросоюз должен заботиться о том, каким образом его воспринимают молдавские граждане. Эти вещи взаимно дополняют друг друга и обязательно должны фигурировать на повестке дня европейцев.

Почему важно противодействовать евроскептической пропаганде?

Противодействие антиевропейской дезинформации является столь же важной задачей, как и критика недостатков реформ или проявлений коррупции в деятельности властей, именующих себя проевропейскими. Это необходимо, как минимум, по трём причинам.

Во-первых, на карту поставлен имидж ЕС, который страдает не только по вине коррумпированных проевропейских сил, но и в результате антиевропейской пропаганды. Заботясь о собственном имидже, путём развенчания мифов, ЕС фактически инвестирует в собственную легитимность, что позволяет ему оказывать эффективное давление на власти страны.

Во-вторых, направленная против ЕС пропаганда, которую использует Игорь Додон, стал частью внутренней политической игры. Евросоюзом пользуются как проевропейские власти, так и пророссийская оппозиция, а реальная информация искажается. Примером может служить победа Игоря Додона на президентских выборах в ноябре 2016 года, которая была основана на многих ложных данных о европейской интеграции и Евросоюзе. Многочисленны и примеры того, как власти манипулируют сведениями об отношениях с ЕС, чтобы обеспечивать себе популярность. Поэтому ЕС вынужден участвовать в собственном продвижении, если он действительно заинтересован в оказании положительного влияния на ситуацию в Молдове.

Не в последнюю очередь, тема антиевропейской пропаганды является частью информационной войны, ведущейся Россией в регионе, в рамках которой Игорь Додон поддерживает российскую сторону, распространяя и изобретая новые мифы, направленные против ЕС.

Информационная война, используемая Россией для дискредитации ЕС и любых политических сил – старых, коррумпированных, или новых, с проевропейской программой, – это не ложная тема, а реальность с суровыми последствиями, которые особенно заметны в Украине. По этой причине мы говорим и об ответственности Евросоюза, интерес которого в борьбе с антиевропейской дезинформацией является не чисто прагматическим. Он заключается не только в раскрытии истины, но и в чём-то гораздо большем – в выживании европейского проекта и, соответственно, в сохранении мира и безопасности в Европе.

Вместо заключения…

Сохранение Евросоюзом жёсткой позиции в отношении молдавских властей и предъявление им „безусловных условий” играют решающую роль в продвижении реформ вперёд. Это положение следует лишь укрепить посредством новой Повестки дня ассоциации с ЕС. Но столь же приоритетной задачей является и противодействие антиевропейским мифам, которые отрицательно отражаются на уверенности в позитивной цели, преследуемой ЕС в отношении Молдовы и её граждан.

Следовательно, как гражданское общество, так и средства массовой информации должны поддерживать ЕС в этих действиях. Пренебрежение на данном этапе антиевропейской дезинформацией, которую широко распространяет президент Додон, под предлогом того, что она вторична или искусственна, может иметь негативные последствия в среднесрочной и долгосрочной перспективе – на выборах 2018 года. Ведь она подпитывает евроскептический популизм, который в настоящее время в Европе ассоциируется с экстремистским национализмом, а в Молдове – с агрессивным молдовенизмом и, соответственно, с антирумынизмом.

На карту поставлены имидж, авторитет и эффективность давления, оказываемого Евросоюзом на власти страны, а все они не возможны в условиях публичной сферы, враждебной европейской интеграции. Более того, ситуация в Украине и попытки России пойти дальше, дестабилизировав демократии в Германии и Франции, являются повседневными реалиями, из которых мы должны извлечь уроки. Таким образом, ЕС должен быть настороже как с молдавскими проевропейцами, так и, не в меньшей степени, с пророссийскими силами.