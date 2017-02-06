С 14 по 28 февраля в Молдове будет находиться оценочная Миссия МВФ

В Молдове ждут оценочную Миссию МВФ, первую после подписания нового соглашения между правительством и донором. Эксперты Фонда будут находится в нашей стране с 14 по 28 февраля.

Они проанализируют состояние и развитие экономики, а также использование средств из программы финансирования МВФ. В прошлом году Молдова заключила с Фондом соглашение о трехлетней программе кредитования почти на 180 миллионов долларов.

Первый транш в 35 миллионов уже перечислен. Миссию МВФ в Молдове возглавит Бен Кельмансон, который сменит Иванну Владкову-Холлар, занимавшую этот пост последние два год.