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Экономика
С 14 по 28 февраля в Молдове будет находиться оценочная Миссия МВФ
06.02.2017

В Молдове ждут оценочную Миссию МВФ, первую после подписания нового соглашения между правительством и донором. Эксперты Фонда будут находится в нашей стране с 14 по 28 февраля.

Они проанализируют состояние и развитие экономики, а также использование средств из программы финансирования МВФ. В прошлом году Молдова заключила с Фондом соглашение о трехлетней программе кредитования почти на 180 миллионов долларов.

Первый транш в 35 миллионов уже перечислен. Миссию МВФ в Молдове возглавит Бен Кельмансон, который сменит Иванну Владкову-Холлар, занимавшую этот пост последние два год.


 
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