Жители Молдовы и их страсть к дорогим автомобилям

Навороченный джип, брэндовые часы и ни гроша за душой – типичный портрет жителя Кишинева, но в 10 километрах от столицы картина кардинально меняется: вместо гламурных мачо – угрюмые лица, а внедорожники замещают телеги и истощенные клячи.

Пускать пыль в глаза — отнюдь не национальная черта, а способ самоутвердиться — считает собеседник радиостудии Sputnik Молдова социолог Владимир Блажко.

"Те, кто ездит на этих дорогих машинах, — ведь у них может ничего не быть за душой. Он снимает квартиру, платит бешеные деньги, зато на хорошей машине ездит", — говорит ученый, считая, что дорогие машины, часы и даже небольшие особнячки в кишиневских пригородах зачастую приобретаются на последние деньги и в долг, чтобы создать вокруг себя картину благополучия.

"Появляются некие товары, которые выступают как имиджевые показатели. Но это отнюдь не говорит о том, что все это есть у многих людей, и что эти люди могут составлять какой-то класс", — отметил собеседник, подчеркнув, что в провинции картина выглядит не столь внешне красочно.

Владимир Блажко отметил, что именно стремление к показухе и отличает наших людей от европейцев, которые не афишируют свое состояние, поскольку иначе относятся к вещам.

По мнению социолога, стремление пустить пыль в глаза превратилось в Молдове в некое веяние времени и ценности нового поколения, которое самоутверждается за счет внешнего вида и престижных вещей.

"Это какие-то ценностные представления, особенно у молодого поколения, которое считает, что так себя надо самоутверждать. Раньше самоутверждение было путем профессионализма, успехов, а сейчас по-другому все. Поколение другое идет и удивляться не стоит", — считает он.