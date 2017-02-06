Между К(с)анду и С(к)анду или правда, сказанная в полголоса

Инициатива спикера Андриана Канду, которая предполагает введение талонов на питание, как дополнительная форма поддержки работников, генерировала жесткий обмен репликами между автором и лидером партии «Действие и солидарность», Майей Санду. Поединок между Канду и Санду, и, так как фамилии этих двух политиков отличаются лишь одной буквой, некоторые люди, менее инициированные в политике, начали путаться в том, что говорит Канду и что говорит Санду. А правда в том, что она – где-то посередине, или вернее, у каждого своя правда, но только правда (сознательно или подсознательно), сказанная в полголоса.

Да, Андриан Канду прав, когда говорит, что схема успешно работает в нескольких странах, включая страны с развитой демократией. Да, он прав, когда говорит, что это реальная помощь для работников в таких странах. Да, Андриан Канду прав, когда речь идет о необходимости строгого контроля, чтобы установить четкие правила использования талонов на питание. Но мы не можем сказать, что Майя Санду не права, когда заявляет, что «какие схемы скрывают на этот раз депутаты ДПМ». Г-н Канду, речь идет не о доверии к талонам на питание – речь о доверии к нынешней власти.

Так как, слишком много людей не доверяют нынешней власти, все привыкли думать, что за всем, что власть пытается внедрить, скрываются какие-то схемы. Вы не должны сейчас пытаться оправдать систему талонов на питание, приводя примеры других стран. Вы должны попытаться хоть чуть-чуть вернуть доверие к власти. Возможно у вас благие намерения, и, может быть, в будущем останетесь в истории, благодаря этой инициативе. Но это — в будущем, а сейчас, когда доверие граждан к власти на нуле, Вы должны допускать, что Вашу инициативу будут рассматривать с подозрительностью, и, в первую очередь, оппозиция.

Г-н Канду, я приведу вам только один пример того, как эта инициатива может быть скомпрометирована обычными лицами, извлекающими выгоду, которых у нас в Молдове множество. Вы говорите, что талоны на питание не будут обязательными. Логически, работники должны проигнорировать эту инициативу, так как то, что эти суммы не будут облагаться налогом никак не должно «согревать» их, потому что они в любом случае снимут деньги со счетов и будут в убытке. Другое дело, если часть необлагаемых налогом снятых со счетов денег вернут им обратно в замаскированной форме (схема является довольно заманчивой, особенно для предприятий с государственным капиталом с большим количеством работников).

Таким образом, деньги со счета идут прямо в какой-то магазин или кафе. Очевидно, владельцы магазинов или кафе выигрывают, в Молдове, практически, за каждый заработанный «бан» дают «откат». Если какому-то руководителю государственного учреждения дадут щедрый «откат», почему бы ему не использовать вашу инициативу? Г-н Канду, Молдова не является ни Швейцарией, ни Францией и ни Бельгией, и ни другой развитой страной, чтобы такие системы работали безупречно, строго в интересах граждан. Молдова является страной «откатов», и Вы очень хорошо это знаете.

С другой точки зрения, я не согласен и с Майей Санду, которая категорически отталкивает эту идею. Мне не понравилось и то, что она говорит о возможном уклонении от налогов, но не приводит примеров, как не понравилось и то, что она квалифицирует данную идею, как «унизительной» для граждан. А не унизительнее то, что многие работники практически умирают с голода?!

Одним словом, г-н Канду и г-жа Санду, считаю, что вы оба должны пересмотреть свои позиции, которые являются весьма категоричными и которые не внедряются в термин «конструктивная полемика», а в политическую борьбу на грани здравого смысла. Г-н Канду, почему бы вам не попросить г-жу Санду предоставить конкретные предложения относительно вашей инициативы с тем, чтобы исключить возможные пути по уклонению от уплаты налогов? Г-жа Санду, почему Вы не укажете конкретно г-ну Канду в чем он ошибается, на ваш взгляд, и не предоставляете альтернативные решения?

Г-н Канду и г-жа Санду, не забывайте, что ваши фамилии отличаются только одной буквой, и многие люди просто уже не понимают, что сказал Канду, и что сказала Санду.

Лучше сделайте что-то хорошее, и заслуги тоже вы разделите.

Думитру Спэтару