6 Февраля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Депутат Европарламента призвал Молдавские власти гарантировать свободу слова СМИ
06.02.2017

 Президент, парламент и правительство должны гарантировать независимость и свободу слова молдавских СМИ. С таким призывом к властям Молдовы обратился в пятницу депутат Европейского парламента, докладчик Европарламента по РМ Пятрас Ауштрявичус (Petras Austrevicius).

В его обращении, цитируемом агентством «ИНФОТАГ», выражена озабоченность условиями, в которых разворачивают деятельность некоторые молдавские телеканалы, в частности, Jurnal TV и TV7. По словам депутата, «различные трудности административного и правового характера, с которыми сталкиваются эти СМИ, не могут быть оправданы».

«Призываю молдавские власти и политиков сделать все возможное для того, чтобы независимые СМИ работали без препятствий. Надеюсь, что они поймут, насколько важен для государства диалог со всеми слоями общества», - заявил он.

Пятрас Ауштрявичус отметил, что без гарантий свободы слова и прессы, правительство не сможет добиться прогресса при внедрении Соглашения об ассоциации РМ-ЕС.

«Без свободы, толерантного отношения к разным мнениям и вмешательства всех слоев общества в дела республики, Молдова не сможет стать по-настоящему европейским государством», - считает он.


 
Количество просмотров:
118
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.