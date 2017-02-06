Депутат Европарламента призвал Молдавские власти гарантировать свободу слова СМИ

Президент, парламент и правительство должны гарантировать независимость и свободу слова молдавских СМИ. С таким призывом к властям Молдовы обратился в пятницу депутат Европейского парламента, докладчик Европарламента по РМ Пятрас Ауштрявичус (Petras Austrevicius).

В его обращении, цитируемом агентством «ИНФОТАГ», выражена озабоченность условиями, в которых разворачивают деятельность некоторые молдавские телеканалы, в частности, Jurnal TV и TV7. По словам депутата, «различные трудности административного и правового характера, с которыми сталкиваются эти СМИ, не могут быть оправданы».

«Призываю молдавские власти и политиков сделать все возможное для того, чтобы независимые СМИ работали без препятствий. Надеюсь, что они поймут, насколько важен для государства диалог со всеми слоями общества», - заявил он.

Пятрас Ауштрявичус отметил, что без гарантий свободы слова и прессы, правительство не сможет добиться прогресса при внедрении Соглашения об ассоциации РМ-ЕС.

«Без свободы, толерантного отношения к разным мнениям и вмешательства всех слоев общества в дела республики, Молдова не сможет стать по-настоящему европейским государством», - считает он.