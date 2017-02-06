Додон не хочет попасть в цугцванг

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Президент Игорь Додон сравнил молдавскую политику с игрой в шахматы и пообещал не загнать самого себя в цугцванг.
По оценке президента, "опыт последних лет показывает, что очень часто молдавские политики сами себя загоняли в угол, создавая безвыходные ситуации, когда каждый шаг ведёт только к ухудшению ситуации".
"Мы постараемся этих ошибок не делать, поэтому каждый наш шаг будем тщательно обдумывать. Уверен, все у нас получится", - пообещал Додон.
В игре в шахматы или шашки цугцангом называется ситуация, при которой любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.
Президент Молдовы Додон возглавляет также Федерацию шахмат республики.
Во время недавнего визита Додона в Москву президент России Владимир Путин подарил молдавскому коллеге дорогие шахматы, изготовленные из ценных пород дерева и драгоценных металлов.
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