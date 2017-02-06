Додон не хочет попасть в цугцванг

Президент Игорь Додон сравнил молдавскую политику с игрой в шахматы и пообещал не загнать самого себя в цугцванг.

"В молдавской шахматной политической игре важно не только просчитывать ходы и обыгрывать своих оппонентов, но и не создавать себе самому цугцванг", - написал Додон в своем блоге.

По оценке президента, "опыт последних лет показывает, что очень часто молдавские политики сами себя загоняли в угол, создавая безвыходные ситуации, когда каждый шаг ведёт только к ухудшению ситуации".

"Мы постараемся этих ошибок не делать, поэтому каждый наш шаг будем тщательно обдумывать. Уверен, все у нас получится", - пообещал Додон.

В игре в шахматы или шашки цугцангом называется ситуация, при которой любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.

Президент Молдовы Додон возглавляет также Федерацию шахмат республики.

Во время недавнего визита Додона в Москву президент России Владимир Путин подарил молдавскому коллеге дорогие шахматы, изготовленные из ценных пород дерева и драгоценных металлов.