Коррупция в Молдове находится на шаг вперед, по сравнению с Румынией, Думитру Алайба

Директор программ Центра политик и реформ Думитру Алайба утверждает, что в Румынии коррумпированные люди подготавливают почву для того, чтобы красть, а в Молдове они на один шаг вперед. По его мнению, в Кишиневе уже все украдено, и теперь есть желание легализовать украденное путем корректировки законодательства. Думитру Алайба сослался на законодательную инициативу о налоговой амнистии и амнистии капитала, принятой в первом чтении, которая по его мнения имеет только одну цель – легализовать незаконно полученные деньги в рамках такой же незаконной деятельности, передает IPN.

„Само обоснование проекта, его последствия довольно плохие и опасные для нашего общества, поэтому мы считаем, что единственная участь, которую заслуживает этот проект - это отказ от него, и чтобы никогда мы больше не возвращались к таким предложениям”, - заявил Думитру Алайба в интервью для Радио Свободная Европа.

Говоря об амнистии капитала 2007 года, Думитру Алайба отметил, что она не привела ни к какой налоговой дисциплине, ни к росту инвестиций, ни к более чистой, более цивилизованной экономике и так далее. По его словам, экономика не так развивается, так стимулируется коррупция, поощряются те, кто привык получать незаконные состояния и которые ждут момент, чтобы легализовать имущество, а честные люди всегда страдают.

„Таким образом, человек, который платит налоги и работает, смотрит вокруг и остается крайне разочарованным теми сигналами, которые передаются в нашем обществе. В то же время, зная, что наш парламент может делать очень резкие и очень непредсказуемые движения мы, члены общества, в целом, совсем не удивимся, если в 9.00 или 10.00, как-то ночью в течение трех минут этот проект будет принят во втором чтении и станет законом. Мы хотим видеть, как этот проект будет отвергнут, не отложен, не оставлен на полках парламента, а отклонен официально”, - сказал Думитру Алайба.

Что касается расследования банковского мошенничества, Думитру Алайба отметил, что, по сути, расследование стоит на месте. „Ясно, что эти органы не имеют никакого намерения завершить ни одно расследование. Мы не видим никакого эффективного диалога с общественностью, со спонсорами, с партнерами по развитию о том, что произошло, мы видим только дым, а власти ввели эмбарго на эту тему, они говорят обо всем, только не о банковской краже”, - отметил Думитру Алайба.