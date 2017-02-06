„Прогресс” сохраняет позиции в чемпионате по футзалу

Зрелищный матч состоялся на Чемпионате Молдовы по футзалу. „Прогресс” взял реванш у „Олимпии” за поражение в третьем раунде, со счетом 4-3, передает IPN.

Первая половина матча была сбалансированной и обе команды забили по одному разу благодаря Хилотию, и соответственно Чопа. После перерыва „Олимпия” добилась преимущества после гола Павалаки. Прогресс сравнял счет на 33-й минуте, так же благодаря Хилотию, а спустя всего две минуты Мунтяну забил еще один гол. Финал матча был взрывным. „Олимпии” снова удалось сравнять счет за счет гола Лысенко, но героем матча суждено было стать Костину. Он помог „Прогрессу” победить со счетом 4-3 и опередить „Олимпию” на 4 очка, сохранив 3-е место.

Лидерство уверенно сохраняет „Классик”, с 8 победами из 8 возможных. В 10-м раунде „Классик” победил „Атлетико”, со счетом 8-1. На 2-м месте находятся „Рымбком”, которому удалось победить „Балкан”, 7-4.