Осталеп: Имя нового премьера мы можем узнать к марту

В исполнительной власти грядут изменения, которые могут привести к смене правительства.

Уже к марту правительство может возглавить новый человек, что, однако, не повлияет на общее состояние дел. Об этом в интервью журналу «Splendid» заявил политолог, директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Валерий Осталеп, передаёт NOI.md.

При возможной скорой смене правительства не стоит ждать кардинальных изменений. «К марту, возможно, будет назначен новый премьер-министр. Но я ничего не ожидаю от смены фамилий. Я хорошо знаю государственный аппарат и общее состояние дел в стране. Особо оптимистичных ожиданий у меня нет. Но никакой премьер-министр не будет мешать и никакой состав правительства не будет иметь особого значения, если всё большее число людей будут заниматься своим делом, создавать интересные вещи в одном – третьем – пятом направлениях. Но если народ будет сидеть и ждать, что за них всё решат и сделают, то мы так и не сдвинемся с мёртвой точки. Надо понимать, что социализм давно закончился и государство – это все мы», - отметил Валерий Осталеп.

Политолог привёл причины своего пессимистичного взгляда на смену руководства в исполнительном аппарате. «Если и будет какая-то смена правительство и появятся новые лица, то мы достаточно разумные люди для того, чтобы понимать, что от смены фамилий мало что меняется. Ни один человек у нас, будь он гением хоть сто раз (а таковых я у нас не наблюдаю), не может ничего поменять за год или два. Для того, чтобы набрать команду из людей, знающих толк в государственном строительстве, нужно время. И даже при создании такой команды необходимо, как минимум, три года для претворения в жизнь инициатив государственного значения. К тому же мы до сих пор не знаем, будут ли проведены парламентские выборы досрочно в этом году или нет», - сказал собеседник.

Акции протеста, по мнению политолога, свидетельствуют о хаотичности действий манифестантов, которые предъявляют правительству требования, комплексно не решающие их проблемы. «Недавно смотрел протесты с педагогами. Это у меня вызвало удивление. Не могу понять, чего они хотят от правительства. Во-первых, педагоги у нас постоянно голосуют за одну и ту же линию и власть. Примерно за тех, против кого они протестовали. Если бы они пришли и извинились бы за то, как они голосуют, и заявили бы о том, что видят всё по-другому, то куда ещё ни шло. А так, это всё показалось бессмысленным», - сказал Осталеп.

«Ну, теоретически, добавят им тысячу леев. Хотя в нынешних реалиях даже такое повышение их зарплат нереально. Ну даже если им добавят, разве это что-то решает? Ничего не решает. Не хочу никого обидеть, но эту проблему нужно решать в комплексе, а не так, как это сделали педагоги. Достаточно было выслушать женщину, которая к ним вышла (вице-министр образования Елена Черней – ред.), чтобы понять: «От правительства не следует ничего ждать», - резюмировал экс-вице-министр иностранных дел и европейской интеграции.



Уточним, что действующий кабинет министров, возглавляемый Павлом Филипом, был утверждён 20 января 2016 года голосами 57 депутатов. Утверждение правительства в сжатые сроки вызвало недовольство оппозиции, которая попыталась взять штурмом здание парламента и заявила о грубых нарушениях процедур утверждения правительства и последующего принесения присяги министров перед президентом.