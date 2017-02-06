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Происшествия
Пятимесячный мальчик умер, отравившиь йогуртом, а его сестра-близнец госпитализирована
06.02.2017

Пятимесячный мальчик умер, а его сестра-близнец попала в больницу после того, как детям дали йогурт. Это произошло в районе Орхей. Врачи предполагают, что речь идет об отравлении, но ждут результатов лабораторных анализов.

Замдиректора Районной больницы Орхей Андрей Стратулат заявил для IPN, что малыши были доставлены в больницу 4 февраля. Мальчик уже находился в состоянии клинической смерти. Девочка госпитализирована в Педиатрическом отделении, ее состояние удовлетворительное.

Пресс-секретарь Инспектората полиции Орхей Диана Максим заявила для IPN, что пока не начато уголовное дело. Решение будет принято в зависимости от заключения судмедэксперта.


 
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