Пятимесячный мальчик умер, отравившиь йогуртом, а его сестра-близнец госпитализирована

Пятимесячный мальчик умер, а его сестра-близнец попала в больницу после того, как детям дали йогурт. Это произошло в районе Орхей. Врачи предполагают, что речь идет об отравлении, но ждут результатов лабораторных анализов.

Замдиректора Районной больницы Орхей Андрей Стратулат заявил для IPN, что малыши были доставлены в больницу 4 февраля. Мальчик уже находился в состоянии клинической смерти. Девочка госпитализирована в Педиатрическом отделении, ее состояние удовлетворительное.

Пресс-секретарь Инспектората полиции Орхей Диана Максим заявила для IPN, что пока не начато уголовное дело. Решение будет принято в зависимости от заключения судмедэксперта.