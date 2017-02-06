Республика Молдова. Два года с момента подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС

На блоге Игоря Додона (http://dodon.md/ru/republica-moldova-doi-ani-de-la-semnarea-acordului-de-asociere-cu-ue/) опубликована аналитическая статья о последствиях подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с ЕС.
В Молдове не прекращаются дискуссии о плюсах и минусах европейской интеграции. Ее сторонники-пропагандисты без устали говорят о выгодах и успехах европеизации Молдовы. Они забыли, что «страной успеха» европейские чиновники нас уже не считают. Недавно Правительство объявило, что план действий по внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС на 2014-2016 гг. выполнен на 73,73%. Но Правительство почему-то не связывает выполнение плана действий с конкретными результатами, которые ощущают на себе население и бизнес.
С момента подписания Соглашения об ассоциации Молдовы со странами ЕС прошло уже более двух лет, и можно подвести итоги того, чего наша страна добилась в ходе своего «ассоциированного» движения к европейским нормам и стандартам.
Мы решили изложить этот материал без какой-либо политической подоплёки, принимая во внимание исключительно сухие цифры, рейтинги и оценки, данные Молдове местными и зарубежными организациями.
Итак, начнем обзор с оценки динамики внешней торговли со странами ЕС, а также с Российской Федерацией, а также реальных последствий и потерь и традиционных рынков из-за новых экономических условий последних двух лет. Также оценим динамику инвестиций, поступающих в страну, внутреннюю и внешнюю задолженность государства, приведем международные рейтинги Республики Молдова по ряду направлений и оценки состояния дел нашими согражданами. Постараемся представить материал в максимально доступной для широкой аудитории форме.
Основные ожидания от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС
Перед подписанием Соглашения об ассоциации проводились активные PR-кампаний с целью убеждения молдавского общества в выгодах и преимуществах такого соглашения. В этих кампаниях использовались данные экономических прогнозов, согласно которым вследствие внедрения Соглашения с ЕС в краткосрочной перспективе ВВП Молдовы увеличится на 3,2%, экспорт – на 14,8%, импорт – на 6,4%, заработная плата – 3,1%, а потребительские цены уменьшатся на 1,0%.
Прогнозируемые экономические результаты
внедрения Соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС
|краткосрочный период
|Рост ВВП, %
|+3,2
|Рост экспорта, %
|+14,8
|Рост импорта, %
|+6,4
|Рост заработной платы, %
|+3,1
|Индекс потребительских цен, %
|-1,0
Источник: Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and Georgia and the Republic of Moldova. Final report (Client: European Commission — DG Trade)/ ECORYS. — Rotterdam, 27 October2012.
Ожидалось, что подписание Соглашения об ассоциации со странами ЕС и создание зоны свободной торговли приведет к открытию европейского рынка и росту экспорта молдавских товаров, к усилению инвестиционной привлекательности Молдовы и увеличению притока иностранных инвестиций, к устойчивой внешней финансовой поддержке реформ.
Однако большинство ожиданий не оправдалось.
Внешняя торговля
С 1 сентября 2014 г. были отменены таможенные пошлины на большую часть молдавского экспорта в ЕС (около 90% объема поставок), что должно было содействовать росту экспорта в ЕС.
Однако бурного роста экспорта в страны ЕС не произошло. С 1 сентября по декабрь 2014 г. экспорт уменьшился на 0,4%, в 2015 г. – на 2,3%, в январе-августе 2016 г. – на 1,3%. Справедливости ради отметим, что за 11 месяцев 2016 г. экспорт в ЕС показал рост в 7,2%.
За период с 1 сентября 2014 г. по август 2016 г. в условиях свободной торговли с ЕС экспорт в страны Европейского Союза уменьшился на 41 млн. долл. Как было сказано выше, лишь осенью 2016 г. наметился рост, что связано с хорошим урожаем и сезонными факторами. Поэтому рост экспорта на рынок ЕС пока нельзя считать тенденцией.
Экспорт в страны ЕС
|сентябрь-декабрь 2014
|2015
|8 месяцев 2016
|11 месяцев 2016
|Экспорт
|% к соответствующему предыдущему периоду
|-0,4
|-2,3
|-1,3
|+7,2
|+/-, млн. долл.
|-2
|-28
|-11
|+81
Источник: Национальное бюро статистики РМ.
В то же время наметилась тенденция роста импорта из европейских стран ряда агропродовольственных товаров — тех, которые наша страна способна производить качественно и в больших количествах, – овощей (томатов, лука, капусты, салата, моркови и пр.), яблок, кукурузы, сахара и др. Так, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. вырос импорт яиц птицы — с 11,0 тыс. т до 20,9 тыс. т (в 1,9 раза), томатов – с 0,2 тыс. т до 0,9 тыс. т (в 4,5раза), яблок – с 0,3 тыс. т до 1,1 тыс. т (в 3,7 раза), сахара – с 6,3 тыс. т до 8,1 тыс. т (в 1,3 раза). В 2016 г. отмечался рост импорта из ЕС молока и сметаны, яблок, кукурузы, сахара.
Таким образом, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС не улучшило экспортных позиций Молдовы на рынках стран ЕС. Открытие для Молдовы рынков стран ЕС сопровождалось катастрофическим ухудшением условий экспорта молдавской продукции на российский рынок.
После подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с ЕС с июля 2014 г. РФ начала вводить ограничения на поставки товаров из Молдовы (фрукты, плодоовощные консервы, вино), поскольку не были учтены ее торгово-экономические интересы и не проведены необходимые консультации. В итоге с июля 2014 по август 2016 гг. экспорт молдавских товаров на российский рынок снизился на 325 млн. долл.
Экспорт в Российскую Федерацию
|сентябрь-декабрь 2014
|2015
|8 месяцев2016
|Экспорт
|% к соответствующему предыдущему периоду
|-42,6
|-43,2
|-6,3
|+/-, млн. долл.
|-132,1
|-183,1
|-9,7
Источник: Национальное бюро статистики РМ.
Иностранные инвестиции
Ожидания большого притока иностранных инвестиций в молдавскую экономику, связываемые с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС и вступления в силу режима свободной торговли не оправдались.
Динамика притока прямых иностранных инвестиций в экономику страны следующая:
— в 4-ом квартале 2014 г. приток инвестиций снизился на 3,5%, в 2015 г. он увеличился на 13,9%
— за 9 месяцев 2016 г. приток прямых иностранных инвестиций сократился на 41,7% и составил всего 112 млн. долл. – это самый низкий абсолютный показатель с 2005 г.
В целом за 2 года действия Соглашения об ассоциации с ЕС приток прямых иностранных инвестиций в экономику Молдовы оказался на 17% меньше, чем за 2 года до начала действия Соглашения с ЕС (за октябрь 2014 г. — сентябрь 2016 г. он составил 389 млн. долл., за октябрь 2012 г.- сентябрь 2014 г. – 468 млн. долл.).
Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Молдовы
за 2 года до и после вступления в силу Соглашения с ЕС
|За 2 года до Соглашения с ЕС(октябрь 2012-сентябрь 2014)(млн. долл.)
|За 2 года действия Соглашения с ЕС (октябрь 2014-сентябрь 2016)(млн. долл.)
|Изменение(2 года действия Соглашения с ЕС/2 года до Соглашения с ЕС),%
|ПИИ
|468
|389
|-17%
Источник: Национальное бюро статистики РМ.
Также в последние годы в Молдове сокращался общий объем инвестиций в основной капитал, в том числе уменьшался объем инвестиций, осуществляемых за счет средств иностранных инвесторов. В 2015 г. объем инвестиций, осуществленных за счет средств иностранных инвесторов, уменьшился на 4,5%, в январе-сентябре 2016 г. – практически на 1/3 (на 32,8%).
Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что не только ожидания и прогнозы не сбылись, но ситуация существенно ухудшилась.
Долговое бремя
За последние два года значительно возрос государственный долг, как внутренний, так и внешний. Если, к примеру, в конце 2009 г. внутренний долг составлял 5,1 млрд. леев, то к концу 2016 г. он увеличился более чем в 4 раза и составил 21,5 млрд. долл.
За этот же период внешний долг в леевом выражении увеличился с 9,5 млрд. леев до 29,3 млрд. леев, то есть более чем в 3 раза. Основная причина – кража 1 млрд. долл. и отнесение на государственный долг кредитов Нацбанка, которые он предоставил 3-ем коммерческим банкам. Другая причина – рост внешних заимствований.
Общий государственный долг возрос с 14,6 млрд. леев в 2009 г. до 50,8 млрд. леев в 2016 г.
Государственный долг (на 31 декабря)
|2009
|2014
|2015
|2016
|Увеличение,
раз
|Внутренний долг (млрд. леев)
|5,1
|7,1
|7,2
|21,5
|4,2
|Внешний долг (млрд. леев)
|9,5
|20,4
|26,3
|29,3
|3,1
|Государственный долг – всего
(млрд. леев)
|14,6
|27,5
|33,5
|50,8
|3,5
Источник: Министерство финансов РМ.
При сложившихся низких темпах экономического развития постоянный рост государственного долга становится весьма обременительным. Заметим, что государственный долг в расчете на душу населения вырос с 2009 г. по 2015 г. в 2,3 раза – с 4,1 тыс. леев до 9,4 тыс. леев.
Пока нет официальных данных о ВВП за 2016 г. Однако в 2015 г. по сравнению с 2014 г. ВВП на душу населения в долларовом эквиваленте уменьшился с 2244 долл. до 1833 долл., или на 18%, в то время как государственный долг на душу населения увеличился на 22%.
Восприятие гражданами ситуации в Республике Молдова
Предельно негативную оценку положения дел в стране дают граждане Молдовы. Проводится много социологических опросов. Мы остановимся на результатах одного из них — "Барометра общественного мнения”, проводимого Центром социологических исследований и маркетинга «CBS- AXA».
Изменения в восприятии населением Молдовы внутренней
экономической и политической ситуации
Если в ноябре 2014 г. доля тех, кто считал, что экономическая ситуация в стране ухудшилась по сравнению с прошлым годом, составляла 29%, то в октябре 2016 г. она составила 63%, т.е. увеличилась более чем в два раза.
Более половины населения считают, что экономическая ситуация стала хуже
|ноябрь 2014
|октябрь 2016
|Ситуация в экономике улучшилась
|28%
|10%
|Ситуация в экономике ухудшилась
|29%
|54%
Доверие населения к власти значительно снизилось. Если в ноябре 2009 г. Правительству доверяло 44% населения, то в октябре 2016 г. – всего 9%. Ещё более снизилось доверие к Парламенту страны: если в ноябре 2009 г. Парламенту доверяли 41% опрошенных, то в октябре 2016 г. — всего 6%. Таким образом, доверие народа Молдовы к правящей коалиции, которую нам ставят постоянно "в пример” упало почти в 7 раз.
Нынешнее руководство страны не смогло убедить граждан страны в своих успехах в деле построения правового государства. Если в 2008 — 2009 гг. доверяло органам юстиции 37% граждан, то в октябре 2016 г. этот показатель составил всего 8%, снизившись в 4,6 раза.
У Молдовы нет никаких успехов в построении правового государства. Доля лиц, доверяющих органам юстиции, упала с 31% в 2005 г. (37% в 2008-2009 г.) до 8% в конце 2016 г.
|ноябрь 2014
|октябрь 2016
|Доверие к правительству
|28%
|9%
|Доверие к парламенту
|24%
|6%
|Доверие к юстиции
|23%
|8%
Если в ноябре 2014 г. 61% населения страны считали, что Молдова движется в неправильном направлении, то спустя год после начала реализации Соглашения об ассоциации этот показатель составил 84%.
Большинство населения Молдовы считает, что дела в стране двигаются в неправильном направлении.
|Страна движется:
|ноябрь 2014
|ноябрь 2016
|в правильном направлении
|34%
|9%
|в неправильном направлении
|61%
|84%
Ухудшение экономической, социальной и политической ситуации, неощутимость большинством населения результатов европейской интеграции и финансовой поддержки доноров вызвали падение в 2 раза доли сторонников европейского вектора развития.
Если в конце 2009 г. за интеграцию с Европейским Союзом выступало 63% граждан Молдовы, то в конце 2016 г. – всего 38%. При этом существенно возросла доля населения, настроенного против интеграции республики с ЕС, – с 12% в 2009 г. до 37% в конце 2016 г.
|Интеграция РМ с ЕС
|ноябрь 2009
|ноябрь 2014
|ноябрь 2015
|октябрь 2016
|ЗА
|63%
|44%
|45%
|38%
|ПРОТИВ
|12%
|35%
|33%
|37%
Оценка международными организациями положения дел в Республике Молдова
Международные Индексы
Несмотря на положительную риторику в отношении развития Республики Молдова по разным направлениям со стороны Правительства, а также международных партнёров, за годы действия Соглашения об ассоциации большинство международных рейтингов и индексов демонстрируют негативную динамику, независимого от оцениваемой сферы. Приведем лишь некоторые показатели из отчётов известных и всемирно признанных организаций.
Коррупция
Согласно данным одной из самых авторитетных организаций в мире — Transparency International — Молдова существенно ухудшила свой рейтинг по индексу восприятия коррупции в 2016 г., опустившись на целых 20 позиций — с 103-го места на 123-е.
Индекс восприятия коррупции (Transparency International)
|2014
|2015
|2016
|Позиция Молдовы в рейтинге
|103
|103
|123
Источник: TransparencyInternational
http://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_index_reflects_moldovas_disappointing_response_to_corruption
Также, согласно отчету Всемирного экономического форума 2014-2015, впервые с 1991 года Молдова была названа страной с самой коррумпированной судебной системой в мире, заняв последнее 144-ое место.
Cвобода масс-медиа
Есть серьёзные проблемы и в сфере свободы слова и деятельности СМИ. Согласно отчёту "Всемирный индекс свободы прессы”, ежегодно представляемому организацией "Репортёры без границ”, в период с 2014 г. по 2016 г. Молдова опустилась на 20 позиций.
|2014
|2015
|2016
|Позиция Молдовы в рейтинге
|56
|72
|76
источник: https://rsf.org/en/moldova
Также существенный спад в области защиты свободы слова отмечает известная организация "FreedomHouse”. В период с 2014 г. по 2016 г. Молдова потеряла три позиции в рейтинге, а отечественные СМИ признаны "частично свободными” ( источник:https://freedomhouse.org/report/freedom-press/).
Индекс глобальной конкурентоспособности
За 2 года, прошедшие после подписания Соглашения об ассоциации, у Молдовы резко ухудшились показатели, включаемые в индекс глобальной конкурентоспособности. Республика опустилась в рейтинге стран мира на 18 пунктов — с 82-го места в 2014-2015 гг. на 100-ое место в 2016-2017 гг. Падение произошло по таким важным позициям как «институты», «эффективность рынка товаров и услуг», «конкурентоспособность компаний».
Индекс глобальной конкурентоспособности
|2014-2015
|2015-2016
|2016-2017
|Позиция Молдовы в рейтинге
|82
|84
|100
|в том числе:
|Институты
|121
|123
|128
|Эффективность рынка товаров и услуг
|103
|103
|107
|Конкурентоспособность компаний
|124
|127
|127
Источник: WorldEconomicForum
Издание Wall Street Journal и аналитический центр Heritage Foundation в своем исследовании индекса экономической свободы (2015 г.) отнесли Молдову к категории стран с преимущественно несвободной экономикой. Страна потеряла позиции в рейтинге стран по индексу экономической свободы, заняв 117-ое место из 178 стран мира.
Индекс процветания стран
Данный индекс отражает качество экономики, бизнес-среду, государственное управление, образование, здравоохранение, социальный капитал, личные свободы, безопасность, окружающую среду.Согласно данным последних двух лет Молдова опустилась на 7 позиций — с 89-го места в 2014 г. до 96-го в 2016 г.
|2014
|2015
|2016
|Позиция Молдовы в рейтинге
|89
|92
|96
Источник: The Legatum Prosperity Index
http://www.prosperity.com/globe/moldova
***
Мы пытались обратить ваше внимание лишь на основные показатели и международные оценки развития Республики Молдова за последние два года, прошедшие после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.
Отметим еще очень важные и, к сожалению, негативные тенденции — более 100 граждан Молдовы ежедневно покидают страну, идёт массовый отток рабочей силы, в том числе квалифицированной, число пенсионеров растёт, а число официально работающих и платящих взносы в пенсионный фонд уменьшается. Несмотря на все заверения, что все идет хорошо, как минимум, приведенные выше данные, как и ряд других, показывают обратное.
Выводы пусть каждый делает сам.
Что делать в этой ситуации? В ближайшее время представим обшественности комплексную программу социально-экономического развития страны. Нужно начинать делать изменения во всех секторах и вставать на путь развития.