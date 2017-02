Главная Республика Молдова. Два года с момента подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС На блоге Игоря Додона (http://dodon.md/ru/republica-moldova-doi-ani-de-la-semnarea-acordului-de-asociere-cu-ue/) опубликована аналитическая статья о последствиях подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с ЕС. В Молдове не прекращаются дискуссии о плюсах и минусах европейской интеграции. Ее сторонники-пропагандисты без устали говорят о выгодах и успехах европеизации Молдовы. Они забыли, что «страной успеха» европейские чиновники нас уже не считают. Недавно Правительство объявило, что план действий по внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС на 2014-2016 гг. выполнен на 73,73%. Но Правительство почему-то не связывает выполнение плана действий с конкретными результатами, которые ощущают на себе население и бизнес. С момента подписания Соглашения об ассоциации Молдовы со странами ЕС прошло уже более двух лет, и можно подвести итоги того, чего наша страна добилась в ходе своего «ассоциированного» движения к европейским нормам и стандартам. Мы решили изложить этот материал без какой-либо политической подоплёки, принимая во внимание исключительно сухие цифры, рейтинги и оценки, данные Молдове местными и зарубежными организациями. Итак, начнем обзор с оценки динамики внешней торговли со странами ЕС, а также с Российской Федерацией, а также реальных последствий и потерь и традиционных рынков из-за новых экономических условий последних двух лет. Также оценим динамику инвестиций, поступающих в страну, внутреннюю и внешнюю задолженность государства, приведем международные рейтинги Республики Молдова по ряду направлений и оценки состояния дел нашими согражданами. Постараемся представить материал в максимально доступной для широкой аудитории форме. Основные ожидания от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Перед подписанием Соглашения об ассоциации проводились активные PR-кампаний с целью убеждения молдавского общества в выгодах и преимуществах такого соглашения. В этих кампаниях использовались данные экономических прогнозов, согласно которым вследствие внедрения Соглашения с ЕС в краткосрочной перспективе ВВП Молдовы увеличится на 3,2%, экспорт – на 14,8%, импорт – на 6,4%, заработная плата – 3,1%, а потребительские цены уменьшатся на 1,0%. Прогнозируемые экономические результаты внедрения Соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС краткосрочный период Рост ВВП, % +3,2 Рост экспорта, % +14,8 Рост импорта, % +6,4 Рост заработной платы, % +3,1 Индекс потребительских цен, % -1,0 Источник: Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and Georgia and the Republic of Moldova. Final report (Client: European Commission — DG Trade)/ ECORYS. — Rotterdam, 27 October2012. Ожидалось, что подписание Соглашения об ассоциации со странами ЕС и создание зоны свободной торговли приведет к открытию европейского рынка и росту экспорта молдавских товаров, к усилению инвестиционной привлекательности Молдовы и увеличению притока иностранных инвестиций, к устойчивой внешней финансовой поддержке реформ. Однако большинство ожиданий не оправдалось. Внешняя торговля С 1 сентября 2014 г. были отменены таможенные пошлины на большую часть молдавского экспорта в ЕС (около 90% объема поставок), что должно было содействовать росту экспорта в ЕС. Однако бурного роста экспорта в страны ЕС не произошло. С 1 сентября по декабрь 2014 г. экспорт уменьшился на 0,4%, в 2015 г. – на 2,3%, в январе-августе 2016 г. – на 1,3%. Справедливости ради отметим, что за 11 месяцев 2016 г. экспорт в ЕС показал рост в 7,2%. За период с 1 сентября 2014 г. по август 2016 г. в условиях свободной торговли с ЕС экспорт в страны Европейского Союза уменьшился на 41 млн. долл. Как было сказано выше, лишь осенью 2016 г. наметился рост, что связано с хорошим урожаем и сезонными факторами. Поэтому рост экспорта на рынок ЕС пока нельзя считать тенденцией. Экспорт в страны ЕС сентябрь-декабрь 2014 2015 8 месяцев 2016 11 месяцев 2016 Экспорт % к соответствующему предыдущему периоду -0,4 -2,3 -1,3 +7,2 +/-, млн. долл. -2 -28 -11 +81 Источник: Национальное бюро статистики РМ. В то же время наметилась тенденция роста импорта из европейских стран ряда агропродовольственных товаров — тех, которые наша страна способна производить качественно и в больших количествах, – овощей (томатов, лука, капусты, салата, моркови и пр.), яблок, кукурузы, сахара и др. Так, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. вырос импорт яиц птицы — с 11,0 тыс. т до 20,9 тыс. т (в 1,9 раза), томатов – с 0,2 тыс. т до 0,9 тыс. т (в 4,5раза), яблок – с 0,3 тыс. т до 1,1 тыс. т (в 3,7 раза), сахара – с 6,3 тыс. т до 8,1 тыс. т (в 1,3 раза). В 2016 г. отмечался рост импорта из ЕС молока и сметаны, яблок, кукурузы, сахара. Таким образом, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС не улучшило экспортных позиций Молдовы на рынках стран ЕС. Открытие для Молдовы рынков стран ЕС сопровождалось катастрофическим ухудшением условий экспорта молдавской продукции на российский рынок. После подписания Молдовой Соглашения об ассоциации с ЕС с июля 2014 г. РФ начала вводить ограничения на поставки товаров из Молдовы (фрукты, плодоовощные консервы, вино), поскольку не были учтены ее торгово-экономические интересы и не проведены необходимые консультации. В итоге с июля 2014 по август 2016 гг. экспорт молдавских товаров на российский рынок снизился на 325 млн. долл. Экспорт в Российскую Федерацию сентябрь-декабрь 2014 2015 8 месяцев2016 Экспорт % к соответствующему предыдущему периоду -42,6 -43,2 -6,3 +/-, млн. долл. -132,1 -183,1 -9,7 Источник: Национальное бюро статистики РМ. Иностранные инвестиции Ожидания большого притока иностранных инвестиций в молдавскую экономику, связываемые с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС и вступления в силу режима свободной торговли не оправдались. Динамика притока прямых иностранных инвестиций в экономику страны следующая: — в 4-ом квартале 2014 г. приток инвестиций снизился на 3,5%, в 2015 г. он увеличился на 13,9% — за 9 месяцев 2016 г. приток прямых иностранных инвестиций сократился на 41,7% и составил всего 112 млн. долл. – это самый низкий абсолютный показатель с 2005 г. В целом за 2 года действия Соглашения об ассоциации с ЕС приток прямых иностранных инвестиций в экономику Молдовы оказался на 17% меньше, чем за 2 года до начала действия Соглашения с ЕС (за октябрь 2014 г. — сентябрь 2016 г. он составил 389 млн. долл., за октябрь 2012 г.- сентябрь 2014 г. – 468 млн. долл.). Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Молдовы

за 2 года до и после вступления в силу Соглашения с ЕС За 2 года до Соглашения с ЕС(октябрь 2012-сентябрь 2014)(млн. долл.) За 2 года действия Соглашения с ЕС (октябрь 2014-сентябрь 2016)(млн. долл.) Изменение(2 года действия Соглашения с ЕС/2 года до Соглашения с ЕС),% ПИИ 468 389 -17% Источник: Национальное бюро статистики РМ. Также в последние годы в Молдове сокращался общий объем инвестиций в основной капитал, в том числе уменьшался объем инвестиций, осуществляемых за счет средств иностранных инвесторов. В 2015 г. объем инвестиций, осуществленных за счет средств иностранных инвесторов, уменьшился на 4,5%, в январе-сентябре 2016 г. – практически на 1/3 (на 32,8%). Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что не только ожидания и прогнозы не сбылись, но ситуация существенно ухудшилась. Долговое бремя За последние два года значительно возрос государственный долг, как внутренний, так и внешний. Если, к примеру, в конце 2009 г. внутренний долг составлял 5,1 млрд. леев, то к концу 2016 г. он увеличился более чем в 4 раза и составил 21,5 млрд. долл. За этот же период внешний долг в леевом выражении увеличился с 9,5 млрд. леев до 29,3 млрд. леев, то есть более чем в 3 раза. Основная причина – кража 1 млрд. долл. и отнесение на государственный долг кредитов Нацбанка, которые он предоставил 3-ем коммерческим банкам. Другая причина – рост внешних заимствований. Общий государственный долг возрос с 14,6 млрд. леев в 2009 г. до 50,8 млрд. леев в 2016 г. Государственный долг (на 31 декабря) 2009 2014 2015 2016 Увеличение, раз Внутренний долг (млрд. леев) 5,1 7,1 7,2 21,5 4,2 Внешний долг (млрд. леев) 9,5 20,4 26,3 29,3 3,1 Государственный долг – всего (млрд. леев) 14,6 27,5 33,5 50,8 3,5 Источник: Министерство финансов РМ. При сложившихся низких темпах экономического развития постоянный рост государственного долга становится весьма обременительным. Заметим, что государственный долг в расчете на душу населения вырос с 2009 г. по 2015 г. в 2,3 раза – с 4,1 тыс. леев до 9,4 тыс. леев. Пока нет официальных данных о ВВП за 2016 г. Однако в 2015 г. по сравнению с 2014 г. ВВП на душу населения в долларовом эквиваленте уменьшился с 2244 долл. до 1833 долл., или на 18%, в то время как государственный долг на душу населения увеличился на 22%. Восприятие гражданами ситуации в Республике Молдова Предельно негативную оценку положения дел в стране дают граждане Молдовы. Проводится много социологических опросов. Мы остановимся на результатах одного из них — "Барометра общественного мнения”, проводимого Центром социологических исследований и маркетинга «CBS- AXA». Изменения в восприятии населением Молдовы внутренней экономической и политической ситуации Если в ноябре 2014 г. доля тех, кто считал, что экономическая ситуация в стране ухудшилась по сравнению с прошлым годом, составляла 29%, то в октябре 2016 г. она составила 63%, т.е. увеличилась более чем в два раза. Более половины населения считают, что экономическая ситуация стала хуже ноябрь 2014 октябрь 2016 Ситуация в экономике улучшилась 28% 10% Ситуация в экономике ухудшилась 29% 54% Доверие населения к власти значительно снизилось. Если в ноябре 2009 г. Правительству доверяло 44% населения, то в октябре 2016 г. – всего 9%. Ещё более снизилось доверие к Парламенту страны: если в ноябре 2009 г. Парламенту доверяли 41% опрошенных, то в октябре 2016 г. — всего 6%. Таким образом, доверие народа Молдовы к правящей коалиции, которую нам ставят постоянно "в пример” упало почти в 7 раз. Нынешнее руководство страны не смогло убедить граждан страны в своих успехах в деле построения правового государства. Если в 2008 — 2009 гг. доверяло органам юстиции 37% граждан, то в октябре 2016 г. этот показатель составил всего 8%, снизившись в 4,6 раза. У Молдовы нет никаких успехов в построении правового государства. Доля лиц, доверяющих органам юстиции, упала с 31% в 2005 г. (37% в 2008-2009 г.) до 8% в конце 2016 г. ноябрь 2014 октябрь 2016 Доверие к правительству 28% 9% Доверие к парламенту 24% 6% Доверие к юстиции 23% 8% Если в ноябре 2014 г. 61% населения страны считали, что Молдова движется в неправильном направлении, то спустя год после начала реализации Соглашения об ассоциации этот показатель составил 84%. Большинство населения Молдовы считает, что дела в стране двигаются в неправильном направлении. Страна движется: ноябрь 2014 ноябрь 2016 в правильном направлении 34% 9% в неправильном направлении 61% 84% Ухудшение экономической, социальной и политической ситуации, неощутимость большинством населения результатов европейской интеграции и финансовой поддержки доноров вызвали падение в 2 раза доли сторонников европейского вектора развития. Если в конце 2009 г. за интеграцию с Европейским Союзом выступало 63% граждан Молдовы, то в конце 2016 г. – всего 38%. При этом существенно возросла доля населения, настроенного против интеграции республики с ЕС, – с 12% в 2009 г. до 37% в конце 2016 г. Интеграция РМ с ЕС ноябрь 2009 ноябрь 2014 ноябрь 2015 октябрь 2016 ЗА 63% 44% 45% 38% ПРОТИВ 12% 35% 33% 37% Оценка международными организациями положения дел в Республике Молдова

Международные Индексы Несмотря на положительную риторику в отношении развития Республики Молдова по разным направлениям со стороны Правительства, а также международных партнёров, за годы действия Соглашения об ассоциации большинство международных рейтингов и индексов демонстрируют негативную динамику, независимого от оцениваемой сферы. Приведем лишь некоторые показатели из отчётов известных и всемирно признанных организаций. Коррупция Согласно данным одной из самых авторитетных организаций в мире — Transparency International — Молдова существенно ухудшила свой рейтинг по индексу восприятия коррупции в 2016 г., опустившись на целых 20 позиций — с 103-го места на 123-е. Индекс восприятия коррупции (Transparency International) 2014 2015 2016 Позиция Молдовы в рейтинге 103 103 123 Источник: TransparencyInternational http://www.transparency.org/news/pressrelease/corruption_index_reflects_moldovas_disappointing_response_to_corruption Также, согласно отчету Всемирного экономического форума 2014-2015, впервые с 1991 года Молдова была названа страной с самой коррумпированной судебной системой в мире, заняв последнее 144-ое место. Cвобода масс-медиа Есть серьёзные проблемы и в сфере свободы слова и деятельности СМИ. Согласно отчёту "Всемирный индекс свободы прессы”, ежегодно представляемому организацией "Репортёры без границ”, в период с 2014 г. по 2016 г. Молдова опустилась на 20 позиций. 2014 2015 2016 Позиция Молдовы в рейтинге 56 72 76 источник: https://rsf.org/en/moldova Также существенный спад в области защиты свободы слова отмечает известная организация "FreedomHouse”. В период с 2014 г. по 2016 г. Молдова потеряла три позиции в рейтинге, а отечественные СМИ признаны "частично свободными” ( источник : https://freedomhouse.org/report/freedom-press/ ). Индекс глобальной конкурентоспособности За 2 года, прошедшие после подписания Соглашения об ассоциации, у Молдовы резко ухудшились показатели, включаемые в индекс глобальной конкурентоспособности. Республика опустилась в рейтинге стран мира на 18 пунктов — с 82-го места в 2014-2015 гг. на 100-ое место в 2016-2017 гг. Падение произошло по таким важным позициям как «институты», «эффективность рынка товаров и услуг», «конкурентоспособность компаний». Индекс глобальной конкурентоспособности 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Позиция Молдовы в рейтинге 82 84 100 в том числе: Институты 121 123 128 Эффективность рынка товаров и услуг 103 103 107 Конкурентоспособность компаний 124 127 127 Источник: WorldEconomicForum Изда­ние Wall Street Journal и ана­ли­ти­че­ский центр Heritage Foundation в своем иссле­до­ва­нии индекса эко­но­ми­че­ской сво­боды (2015 г.) отнесли Мол­дову к кате­го­рии стран с пре­иму­ще­ственно несво­бод­ной эко­но­ми­кой. Страна поте­ряла пози­ции в рей­тинге стран по индексу эко­но­ми­че­ской сво­боды, заняв 117-ое место из 178 стран мира.

Индекс процветания стран Данный индекс отражает качество экономики, бизнес-среду, государственное управление, образование, здравоохранение, социальный капитал, личные свободы, безопасность, окружающую среду.Согласно данным последних двух лет Молдова опустилась на 7 позиций — с 89-го места в 2014 г. до 96-го в 2016 г. 2014 2015 2016 Позиция Молдовы в рейтинге 89 92 96 Источник: The Legatum Prosperity Index http://www.prosperity.com/globe/moldova *** Мы пытались обратить ваше внимание лишь на основные показатели и международные оценки развития Республики Молдова за последние два года, прошедшие после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Отметим еще очень важные и, к сожалению, негативные тенденции — более 100 граждан Молдовы ежедневно покидают страну, идёт массовый отток рабочей силы, в том числе квалифицированной, число пенсионеров растёт, а число официально работающих и платящих взносы в пенсионный фонд уменьшается. Несмотря на все заверения, что все идет хорошо, как минимум, приведенные выше данные, как и ряд других, показывают обратное. Выводы пусть каждый делает сам. Что делать в этой ситуации? В ближайшее время представим обшественности комплексную программу социально-экономического развития страны. Нужно начинать делать изменения во всех секторах и вставать на путь развития.

