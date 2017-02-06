6 Февраля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Молдавских водителей будут проверять на границе на наличие штрафов
06.02.2017

 С сегодняшнего дня пограничные полицейские уполномочены выдавать повестки в суд водителям, которые уклоняются от ответственности за правонарушения.

Во время осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска пограничные полицейские выявят транспортные средства, которые были вовлечены в совершение правонарушений, зафиксированных с помощью Автоматизированной системы контроля дорожного движения, и вручат повестку в суд водителям, которые уклоняются от уплаты штрафов. После вручения повесток, водители должны будут явиться в Единый центр мониторинга для регистрации нарушения, уплатить в добровольном порядке штраф в кассе или через платежные терминалы, расположенные в пунктах пропуска через государственную границу.

„С помощью этой меры Пограничная полиция намерена поддержать действия Национальной патрульной инспекции для повышения дисциплины среди водителей, которые игнорируют уплату штрафов за правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные камерами видео для контроля дорожного движения”, говорится в пресс-релизе учреждения.

Для того чтобы избежать неприятных ситуаций при пересечении границы, в том числе формирования очередей, Пограничная полиция рекомендует водителям вовремя оплачивать штрафы за нарушения дорожного движения.


 
Количество просмотров:
23
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.