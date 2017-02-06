Молдавских водителей будут проверять на границе на наличие штрафов

С сегодняшнего дня пограничные полицейские уполномочены выдавать повестки в суд водителям, которые уклоняются от ответственности за правонарушения.

Во время осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска пограничные полицейские выявят транспортные средства, которые были вовлечены в совершение правонарушений, зафиксированных с помощью Автоматизированной системы контроля дорожного движения, и вручат повестку в суд водителям, которые уклоняются от уплаты штрафов. После вручения повесток, водители должны будут явиться в Единый центр мониторинга для регистрации нарушения, уплатить в добровольном порядке штраф в кассе или через платежные терминалы, расположенные в пунктах пропуска через государственную границу.

„С помощью этой меры Пограничная полиция намерена поддержать действия Национальной патрульной инспекции для повышения дисциплины среди водителей, которые игнорируют уплату штрафов за правонарушения в области дорожного движения, зафиксированные камерами видео для контроля дорожного движения”, говорится в пресс-релизе учреждения.

Для того чтобы избежать неприятных ситуаций при пересечении границы, в том числе формирования очередей, Пограничная полиция рекомендует водителям вовремя оплачивать штрафы за нарушения дорожного движения.