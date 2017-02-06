Шору могут назначить государственного адвоката

Илану Шору могут назначить адвоката за счёт государства в том случае, если его линия защиты будет продолжать затягивание процесса.

Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил прокурор Андрей Бэешу, после того, как адвокаты Илана Шора попросили судей отложить рассмотрение кассационной жалобы в Апелляционной палате (АП) Кишинёва, передаёт NOI.md.

Запрос на перенос судебного заседания поступил от адвокатов Шора, которые не явились на рассмотрение апелляции в назначенное время. «Не знаем мотивов того, почему защитники попросили отложить заседание. Они должны представить свою позицию, но они так и не пришли. Может быть, появятся позже. В их же интересах присутствовать здесь в обязательном порядке.

В противном случае судебная инстанция имеет право назначить государственного адвоката, который будет защищать интересы подозреваемого», - сообщил прокурор Бэешу журналистам.

Напомним, что Илана Шора задержали 22 июня 2016 года после допроса в Национальном центре по борьбе с коррупцией. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег, совершённых во время пребывания на должности председателя административного совета «Banca de Economii». Позже суд сектора Буюкань удовлетворил заявление прокуроров о предварительном аресте Илана Шора на 30 суток. Защита подозреваемого оспорила это решение в АП.

Бизнесмен был переведён под домашний арест 5 августа прошлого года, а 18 августа мандат на его домашний арест был продлён. Судьи Апелляционной палаты 25 августа отклонили кассационную жалобу адвокатов Шора на изменение меры пресечения их подзащитного. Затем суд сектора Буюкань 18 сентября и 18 октября продлевал мандат на домашний арест примара Оргеева. На многочисленные запросы адвокатов изменить меру пресечения судьи отвечали отказами.