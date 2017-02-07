Президент Молдовы Игорь Додон отстоял таможенный контроль в Германии в общей очереди

Фото главы государства в аэропорту опубликовали в соцсетях.

Президент Молдовы Игорь Додон отстоял таможенный контроль в Мюнхене в общей очереди. Об этом сообщили в фейсбуке очевидцы:

"Игорь Николаевич очень скромно, на равных с пассажирами правах, проходил таможенный контроль в Мюнхене. На желающих пообщаться, реагировал совершенно нормально.

Не часто ведь и летишь с президентом, и в автобусе катишься, и на таможне паришься,", - подписал фото Balaban Danil.Информацию также подтвердил представитель президентуры Ион Чебан.

"Для тех, кто спрашивал, полетит ли президент частным рейсом, а также для тех, кто публикует свои догадки в интернете: президент летел обычным рейсом эконом-класса с остановкой в Германии.

Стоял в общей очереди на паспортном и пограничном контроле, общался с людьми. Благополучно добрались до Брюсселя", - написал Ион Чебан на своей странице в фейсбуке.