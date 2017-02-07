Роспуск парламента или импичмент президента. Выстрелит ли «ружье» в молдавской политической пьесе?

Сергей ТКАЧ

Противостояние политиков достигло поворотного момента. После заявления председателя парламента и главы правительства о том, что они не будут рассматривать инициативу президента об отмене закона о выплате украденного миллиарда населением, и что в этом деле поставлена «точка», стало ясно, что сотрудничество между ДПМ и ПСРМ уже в принципе невозможно.

Насколько серьезны намерения основных политических игроков?

Более того, тогда же Андриан Канду открытым текстом предупредил Игоря Додона, что инициатива либералов об отставке президента находится в работе.

«Этот вопрос рассматривался на техническом и конституционном уровне, но нужно время для изучения проблемы с правовой точки зрения. Процедура импичмента предполагает хорошо аргументированное решение парламента и Конституционного суда», - сказал спикер парламента. Но решение на уровне коалиции пока не принято.

Еще ранее, после визита Игоря Додона в Москву, лидер ДПМ, Влад Плахотнюк написал, что президент желает «форсировать события в попытке взять под контроль правительство и парламент, чтобы … реализовывать обязательства, принятые в Москве, о которых он не заявил публично».

О том, что глава государства намерен инициировать референдум о наделении его правом распускать парламент стало известно еще 24 января на встрече с журналистами.

И президент уже начал прощупывать почву. 3 февраля на встрече в Бричанском районе тема досрочных выборов в парламент уже конкретно обсуждалась. Подводя итог дискуссиям с гражданами, Додон сказал, что «…большинство выразило готовность поддержать референдум по расширению полномочий Президента Республики Молдова, люди выступают за досрочные парламентские выборы».

Таким образом, мы видим, что стороны перешли к практическим действиям. И то, что это противостояние очень скоро дойдет до крайней фазы вряд ли должно вызывать сомнения.

Президент переступил черту

Игорь Додон уже сделал столько шагов, что достиг точки невозврата. Если он отступится от всего, что предлагал и откажется от своих слов под давлением парламента и правительства, то полностью потеряет лицо, станет кем-то вроде Тимофти или хуже. На Тимофти никто не возлагал никаких надежд. А Игорю Додону огромная часть общества вручила мандат на перемены. Разве он пришел в президенты, чтобы обмануть людей и умереть, как политик, вместе с ПСРМ?

Кроме того, временное окно для получения реальных результатов у него совсем не велико, и каждая новая инициатива, не достигшая конечной цели, этот срок сокращает. Так как ожидания у тех, кто за Додона голосовал, очень высоки. Поэтому, например, классические 100 дней, или даже более ранний срок может стать критической датой, после которой поддержка президента начнет стремительно таять. А это значит, что отсутствие ощутимых и значимых результатов будет отнимать голоса у ПСРМ на следующих парламентских выборах.

Безусловно, Игорь Додон это все понимает, и другого выбора кроме как действовать еще более решительно, у него просто нет. Поэтому резонно ожидать, что новый президент будет стоять на своём, и усилит давление на клан ДПМ.

Как скоро найдет коса на камень?

Есть все основания полагать, что активизация действий оппонентов начнется уже в течение ближайшего месяца.

За это время должна быть поставлена точка в ряде историй.

Во-первых, парламент отклонит инициативу Додона по поводу закона о выплате населением миллиарда, украденного из банковской системы. А ПСРМ уже объявила о создании инициативной группы по проведению референдума по данному вопросу.

То есть спор перейдет на новый уровень.

Во-вторых, нужно решить проблему с назначением министра обороны. Бесконечно затягивать с этим кадровым вопросом также нельзя.

Третий сюжет - история с назначением генерального прокурора и судей.

Однако и первой инициативы вполне достаточно для того, чтобы война политиков перешла в активную фазу.

Разные роли

Дело в том, что президентура в деле о «краже века» отвела себе роль обвинителя. А в качестве обвиняемого, преступника, выступает клан ДПМ. Демократы объективно несут ответственность и за то, что кража произошла, и за то, что она не была предотвращена; и за то, что следственные органы Молдовы не назвали главного организатора мошенничества; и за то, что власть совершила феноменальный акт несправедливости – не дожидаясь окончания следствия, переложила бремя выплаты украденного миллиарда на людей.

Советник президента по экономическим вопросам Елена Горелова прямо говорит, что правительство было элементом игры, в результате которой были украдены миллиарды. «Я убеждена, в том, что вся схема от начала вывода денег до последнего этапа, когда их нужно «отмыть», была продумана. Правительство здесь пассивный игрок. Что ему говорили, то оно и делало: принимало ответственность за принятие законов, то есть, было исполнительным органом в буквальном смысле этого слова. Там много людей, специалистов, которые знают свое дело и которые прекрасно понимали, что происходило».

ДПМ должна ответить за «кражу века»

Конечно, и раньше разные СМИ, включая «Молдавские ведомости», неоднократно приводили неоспоримые аргументы в пользу версии, согласно которой высшие должностные лица страны и есть те люди, которые были исполнителями, допустившими и обеспечившими кражу миллиардов. Безусловно, и руководство НБМ, и правительство, и органы прокуратуры были активными участниками процесса и сформировали условия для вывода денег в офшоры через банки группы ВЕМ.

И сегодня спикер парламента Адриан Канду, продвигавший в 2014 г. как вице-премьер секретное решение о выделение миллиардов банкам Шора и отвечавший от правительства за финансовый сектор страны, и нынешний премьер Павел Филип, голосовавший за данное решение, будучи министром, собственно говоря, защищают свои «шкуры» и тех, кто им отдавал приказы. Они элементарно хотят уйти от ответственности за должностные преступления, приведшие к нанесению государству и народу ущерба в особо крупных размерах.

Игорь Додон высказывал эту точку зрения неоднократно. Он призвал депутатов «быть бдительными и не допустить, чтобы народ возвращал украденные ворами деньги». Принципиальная позиция заключается в том, что «украденные миллиарды должны возвращать те, кто принимал участие в этой краже, кто ее исполнял, кто знал об этом, но молчал. Все эти люди должны ответить по всей строгости закона, а имущество многих из них должно быть конфисковано в пользу государства и граждан».

Президент изучает папки с компроматом

После того, как Канду и Филип заявили, что в инициативе президента об отмене закона о выплате украденного миллиарда населением поставлена точка, советник главы государства Ион Чебан опубликовал фотографии, на которых видны папки с документами. Он объяснил, что это лишь незначительная часть материалов о «краже века» и некоторые из них касаются корреспонденции с 2012 по 2016 годы между президентурой и другими учреждениями, а также переписки между правительством, парламентом и другими государственными структурами.

По словам советника, глава государства «изучает каждый документ, каждую страницу этих папок». И вырисовывается ясная картина. Президент говорит, что «четко видна вся цепочка кражи и роль всех задействованных в ней людей».

Ион Чебан назвал сроки, когда Высший совет безопасности рассмотрит ситуацию вокруг кражи миллиардов из финансово-банковской системы РМ и роли государственных структур во всей этой истории. Заседание пройдет до конца февраля.

Таким образом, можно ожидать, что уже через несколько недель всплывут нелицеприятные факты о деятельности правительства, прокуратуры, Национального банка Молдовы и других госструктур в грандиозной афере.

Вероятно, президент выступит со специальным обращением к народу, в котором приоткроет завесу тайны над частью документов. И мы получим официальные свидетельства того, что преступление было совершено при содействии высокопоставленных чиновников и политиков, часть из которых и сегодня занимает важные государственные и политические должности.

Шор – следующий «козел отпущения»?

Поскольку до сих пор «кражу века» пытались приписать только экс-лидеру ЛДПМ Владу Филату и бизнесмену Вячеславу Платону ( обвинения строились, в основном, на показаниях Илана Шора, судебные процессы происходили непрозрачно и, вероятно, с многочисленными нарушениями, с оказанием давления на адвокатов), то можно предположить, что понадобится новое громкое дело. Суммарно Филату и Платону приписывают вывод около одного миллиарда лей, хотя это и не факт. Но возникает вопрос: куда ушла подавляющая часть средств, все тот же миллиард долларов?

Вероятно, роль очередного «козла отпущения» уготована уже Илану Шору, потому что следующим в цепочке находится уже глава всей преступной пирамиды.

Кроме того, во весь рост встанет вопрос об ответственности всех высокопоставленных чиновников, выступавших в роли исполнителей незаконных указаний, приходивших извне государственной системы, или закрывавших глаза на происходящие преступления, не предотвратившие их.

Каким будет ответ?

Если ДПМ допустит развитие процесса в таком направлении, то для всей системы власти, выстроенной Плахотнюком, это будет равноценно рытью могилы для самих себя.

Вот почему угроза, исходящая от нового президента, должна быть ликвидирована еще до того момента, когда ситуации выйдет из-под контроля.

Лучшее из всех средств – это отставка Игоря Додона. Скорее всего, о том, что решение об импичменте уже принято Плахотнюком, и процедура вскоре будет запущена, мы узнаем заранее. СМИ олигарха развяжут мощные информационные атаки против президента. Решение об отставке не может быть принято внезапно, так как подобные действия общество воспримет как заговор или как расправу за вскрытие истинных виновников и выгодополучателей воровства миллиардов из банковско-финансовой системы страны.

Таким образом, если все представить как шахматную партию, то мы видим, что первый ход сделан Додоном, и он пока удерживает инициативу, а в дальнейшем будет стремиться к тому, чтобы превратить ее в преимущество, обеспечивающее безоговорочную победу.

В свою очередь, Плахотнюк захочет перенять инициативу и постарается действовать в привычной для себя манере. Его противника будут убаюкивать, заставят потерять бдительность, а потом нанесут такой удар, от которого оправиться уже будет нельзя.

У кого больше шансов нанести оппоненту поражение?

Очевидно, что основной административный ресурс находится у команды Плахотнюка. Главные решения в государстве принимаются в парламенте, все силовые структуры, КС находятся в подчинении ДПМ. Кроме того, подавляющее преимущество «старая власть» имеет на информационном поле.

Главный козырь в руках Игоря Додона – возможность аккумулировать народный гнев против режима жуликов и воров и заручиться твердой поддержкой большей части общества. Необходимо будет также найти компромисс с оппозиционными силами на правом фланге. Что будет нелегко, так как Майя Санду и Андрей Нэстасе заинтересованы в том, чтобы сталкивать лбами своих оппонентов - ДПМ и ПСРМ. Однако если начнутся массовые митинги по примеру последних событий в Румынии, где глава государства возглавил протестное движение против непопулярных решений, то и PAS, и партия Платформа DA не смогут долго находиться в стороне, так как их политический авторитет начнет резко падать.

Также следует иметь в виду, что у народа существует определенная усталость от митинговой активности. Так как мощные протесты в недалеком прошлом не принесли никаких ощутимых результатов. Режим не пал, а только укрепился. Теперь преследует оппозиционеров и близок к тому, чтобы расправиться с ними.

Определенное влияние на внутренние процессы, безусловно, будут оказывать внешние игроки. После визита Игоря Додона в Брюссель станет ясно, какую позицию в противостоянии займет ЕС.

Россия, вероятно, активно в ситуацию вмешиваться не будет. Но Москва, конечно, не заинтересована в поражении такого политика как Игорь Додон, за которым закрепился имидж «пророссийского» и с которым связаны перспективы не только улучшения российско-молдавским отношений, но и адекватного решения приднестровской проблемы.

Ружье висит. Ждем выстрела

Исход конфликта в настоящий момент сложно предсказать, потому что нельзя исключить ситуации, когда стороны попытаются выйти на компромиссное решение.

Вероятно, в Молдове существует и такая категория граждан, которая считает, что возникшее противостояние является мнимым, и все это представление, разыгрываемое политиками для населения. А между игроками существуют определенные договоренности.

С такой точкой зрения сложно согласиться.

Во-первых, потому что проигравшей стороной в данной случае будет Игорь Додон. На кону его личное политическое будущее и судьба ПСРМ.

Во-вторых, следует иметь в виду, что клан ДПМ ощущает себя в силах справиться с возникшей ситуацией.

И, в-третьих, Плахотнюк придерживается правила «игры без правил», то есть любые договоренности он может отменить. Вспомним историю, когда с участием Сергея Нарышкина между ДПМ и ПКРМ велись переговоры о создании коалиции, и что было потом. А как поступили с Владом Филатом? Что стало с ПКРМ и Владимиром Ворониным? А как совсем недавно вытерли ноги о Мариана Лупу, не забыли? Список можно продолжить. Вряд ли это не понимают в президентуре.

Как бы там ни было, но перед нами тот самый случай, когда действует чеховское правило: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить».

Ружье висит. Ждем выстрела.