Будет ли присутствовать на съезде "Нашей партии" Ренато Усатый?

"Наша партия" проведет свой съезд 26 февраля, но пока неизвестно, будет ли и лидер партии Ренато Усатый присутствовать на нем. Об этом заявила порталу Трибуна вице-председатель "НП" Елена Пануш.

«Безусловно, наши ожидания и надежды связаны с тем, чтобы Ренато Усатый присутствовал на к. Но в условиях РМ, в условиях, когда неаргументированные уголовные дела фабрикуются за ночь, мы не можем с уверенностью сказать, будет ли он присутствовать в зале. Это еще предстоит узнать», — заключила Пануш.