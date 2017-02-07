Майя Санду: Мы должны убедить людей в том, что ситуацию можно изменить

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду утверждает, что ситуацию в Молдове всё ещё можно изменить, а президент Игорь Додон стал проблемой для демократической оппозиции. Эти заявления были сделаны в студии передачи „În PROfunzime” на телеканале PRO TV Chişinău, передаёт IPN.

Майя Санду сообщила о том, что в настоящее время она и её коллеги по партии в основном находятся в регионах, где проходит формирование местных партийных организаций. „Люди должны иметь надежду на то, что ситуация в этой стране ещё может измениться. Есть спрос, и должно быть предложение. Мы должны показать, что являемся тем предложением, которое способно произвести изменения”, - сказала Майя Санду.

По её словам, президентские выборы показали, что в Молдове сформировалась критическая масса населения, желающая перемен, и теперь настало время для формирования среди политического класса критической массы, которая смогла бы осуществить эти перемены, приведя к власти профессиональных, честных и неподкупных политиков.

„У нас есть проблема, которая кажется небольшой, но имеет все признаки для того, чтобы превратиться в большую проблему. Игорь Додон не борется с Плахотнюком и олигархической системой, как он обещал это делать в ходе избирательной кампании. Он борется с Соглашением об ассоциации. Как он может бороться с коррумпированной системой, если он является частью этой системы?”, - заявила Майя Санду.

Лидер ПДС считает, что визит Додона в Брюссель окончится неудачей. „В Брюсселе понимают ту игру, которую ведёт Плахотнюк с Додоном. Там знают, что Плахотнюк помог Додону выиграть президентские выборы. Хорошо иметь хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком. Но безответственно делать такие заявления, какие делает Додон”.