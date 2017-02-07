Общество Мэрия Кишинева озаботилась приостановлением расширением кладбища Святого Лазаря На очередном заседании в мэрии Кишинева обсуждался вопрос о том, как приостановить расширение кладбища Святого Лазаря, пишет Realitatea. «Мы приближаемся к площади одного района Кишинева или столичного пригорода Сынжера… Необходимо создать рабочую группу, для долгосрочного решения проблемы расширения кладбища», — заявил мэр Дорин Киртоакэ. По словам директора муниципального предприятия «Комбинат похоронных услуг» Людмилы Боцан, кладбище Святого Лазаря все еще является самым большим в Европе. Ежегодно на нем хоронят 5 тыс. человек: в среднем 38 человек в день в холодное время года и 18 — в теплое.

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