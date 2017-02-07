Cколько человек проживает в самом густонаселенном районе Кишинева?

Национальное бюро статистики представило отчет «Кишинев в цифрах», в котором указаны самые густонаселенные секторы столицы. Всего в муниципии проживает 779 тысяч человек.

Самый популярный столичный сектор, согласно статистике, — Ботаника, где численность населения составляет 172,9 тысячи граждан. Следом расположилась Рышкановка. Там проживает 139,8 тысячи человек. Замыкает тройку лидеров сектор Чеканы. Там зарегистрировано 119,2 тысячи граждан. На Буюканах проживает 112,1 тысячи человек, а в Центре – 95 тысяч.

Самый густонаселенный пригород Кишинева — это Дурлешты, где отмечено 19,3 тысячи граждан. Меньше всего проживает в пригороде Ватра — 3,6 тысячи человек.