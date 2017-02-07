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Общество
Суровость зимы возвращается
07.02.2017

Управление по чрезвычайным ситуациям (УЧС) предупреждает автомобилистов быть осторожными, потому что из-за мокрого снега, дороги могут превратиться в настоящий ледовый каток, передает  NOI.md
По данным Государственной гидрометеослужбы, в период с 7 до 10 февраля 2017 года характер погоды изменится. В Молдове будут осадки в виде мокрого снега, которые постепенно перейдут в снегопады, а на дорогах образуются гололед и сугробы.

Согласно УЧС, автомобили должны быть правильно оборудованы, не забывая лопату, песок и цепи.
Кроме того, батарея мобильного телефона должна быть заряжена и в ситуации риска нужно позвонить в службу 901.

В то же время пожарные напоминают о необходимости соблюдения противопожарных  правил, уделяя особое внимание исправности печей и других источников отопления. Специалисты призывают людей погасить огонь в печах ночью, а рядом не держать воспламеняющиеся предметы.


 
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