Суровость зимы возвращается

|
...
|
Общество
Управление по чрезвычайным ситуациям (УЧС) предупреждает автомобилистов быть осторожными, потому что из-за мокрого снега, дороги могут превратиться в настоящий ледовый каток, передает NOI.md
Согласно УЧС, автомобили должны быть правильно оборудованы, не забывая лопату, песок и цепи.
В то же время пожарные напоминают о необходимости соблюдения противопожарных правил, уделяя особое внимание исправности печей и других источников отопления. Специалисты призывают людей погасить огонь в печах ночью, а рядом не держать воспламеняющиеся предметы.
Обсуждение новости
|