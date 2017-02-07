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Политика
Граждан, недовольных внешним вектором Молдовы, становится всё меньше
07.02.2017

Число граждан, считающих, что наша страна движется в неправильном направлении снижается. С ноября 2015 года этот показатель сократился более чем на 26%. По результатам опроса, проведенного центром CBS-AXA по заказу Института публичных политик, число респондентов несогласных с внешним вектором страны составляет менее 62%, хотя более года назад их было почти 90%.

Больше всего недовольных граждан было в ноябре 2015-ого. Тогда 88% опрошенных считали, что страна движется в неверном направлении. Однако утверждение нового правительства, возглавляемого Павлом Филипом, изменило восприятие людей к положению дел в Молдове. Уже в апреле 2016-го число убеждённых в том, что власти выбрали неверный путь, составило менее 87%. В октябре прошлого года этот показатель снизился до 84%, а в начале текущего - до 62.

Согласно соцопросу, представленному Институтом публичных политик,  почти 20% респондентов считают, что Молдова на верном пути, ещё порядка 19% затруднились ответить на вопрос.

Примерно 52% опрошенных полагают, что нынешняя избирательная система непригодна и только 22% согласны с тем, чтобы депутатов избирали по партийным спискам. Опрос проводился с 18 по 27 января, в нем приняли участие более тысячи ста человек старше 18 лет.


 
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