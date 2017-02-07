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Экономика
Молдова готовится беспошлинно торговать с Китаем
07.02.2017

Молдова и Китай обсудили двустороннее сотрудничество, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел и евроинтеграции.

Переговоры провели в Кишиневе замглавы внешнеполитического ведомства республики Лилиан Дарий и посол Китая в Молдове Чжан Инхун. Стороны обсудили текущее положение и перспективы развития двусторонних отношений в приоритетных направлениях.

Молдова и Китай планируют установить зону свободной торговли. За последние семь лет экспорт молдавской продукции в Китай вырос с 0,6 миллиона до 6,5 миллиона долларов, в свою очередь импорт товаров в Молдову увеличился с 73,9 миллиона до 478,9 миллиона долларов.


 
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