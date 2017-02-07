Родом из Молдовы: Александр Кадакин - посол России в Индии

Александр Кадакин, выдающийся российский дипломат, 45 лет проживший в Индии, посол России в Индии, много сделавший для плодотворных отношений между этими двумя странами, родился в Кишинёве, ушёл из жизни на 68 году жизни 26 января 2017 в Нью-Дели.

Александр Кадакин родился 22 июля 1949 года в Кишинёве. В родном городе учился в школе №37. В 1972 году с красным дипломом окончил Московский государственный институт международных отношений и поступил на дипломатическую службу, начав работу в посольстве СССР в Индии.

В делийский аэропорт Палам, носящий сейчас имя Индиры Ганди, он прилетел ночью 9 августа 1971 года. В тот вечер, вошедший в историю подписанием знаменательного двустороннего документа «Договора о мире, дружбе и сотрудничестве между СССР и Индией», в посольстве все были настолько заняты, что молодого практиканта из МГИМО МИД СССР никто не встретил.

Вспоминая об этом эпизоде, Кадакин с улыбкой признавался, что благодаря этому его первая встреча с индийской землей стала особенно волнующей. Совпадение времени прибытия и родившегося советско-индийского договора стало благоприятной приметой, осветившей всю его дальнейшую жизнь. Разумеется, он и не предполагал тогда, что из четырех десятилетий насыщенной дипломатической карьеры именно Индии будет отдано в общей сложности почти 22 года. Прослуживший много лет на этом посту выдающийся дипломат сделал многое для развития российско-индийских отношений.

В 1978-1989 годах работал в центральном аппарате МИД, а в 1989 вернулся в Индию в качестве советника-посланника. В 1992-1997 годах возглавлял российскую дипмиссию в Непале, в 1997-1999 годах был директором Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ.

В 1994 году ему был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. В 1999-2004 годах Кадакин провел первую командировку в качества посла РФ в Индии.

В 2004-2005 годах он стал послом по особым поручениям МИД, а с 2005 года по 2009 год был послом России в Швеции. В октябре 2009 года был вновь назначен Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Индия.

Во второй раз возвращаясь в Индию в качестве посла, он говорил: «В мою жизнь Индия вошла как вторая родина. Она стала для меня карма-бхуми («землей судьбы»), потому что я многие годы работал здесь, джняна-бхуми («землей познания»), потому что многому научился, но главное — моей прем-бхуми и майтри-бхуми («землей любви и дружбы»), потому что искренне полюбил ее, и лично у меня и у новой России, которую имею честь вторично представлять как посол, здесь миллионы добрых друзей».

Александр Кадакин был академиком Российской академии естественных наук. Он опубликовал более 50 статей в газетах и научных журналах в России, Индии и Швеции. Автор ряда книг. Занимался переводами с английского и хинди. Владел хинди, английским, урду, французским и румынским языками.

Получил много наград:

Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (22 марта 2004) — за большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации .

Орден Почёта (2 февраля 2009) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю безупречную дипломатическую службу.

Орден Дружбы (29 сентября 2014) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.

Дипломат скончался утром 26 января 2017 года на 68 году жизни в результате сердечной аритмии в одной из центральных больниц Нью-Дели. Соболезнования в связи с кончиной выразил Президент России Владимир Путин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала смерть Кадакина огромной потерей: «У нас огромная потеря. 26 января 2017 года в Нью-Дели на 68 году жизни умер посол России в Индии Александр Кадакин. Уникальный, выдающийся, легендарный — всё про него».

«Он был замечательным дипломатом, великим другом Индии, прекрасно владеющим хинди, он неустанно способствовал упрочению связей Индии и России», – сказал о Кадакине премьер-министр Индии Нарендра Моди.