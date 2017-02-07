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Здоровье
Опубликовано Положение об экстракорпоральном оплодотворении на основании полиса
07.02.2017

В Институте матери и ребёнка будет создана комиссия для рассмотрения документов, поступающих от семей, желающих пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения на основании полиса медицинского страхования. Входящие в состав комиссии специалисты будут определять на основе заранее установленных критериев пары, имеющие право на данную услугу. В связи с этим Министерство здравоохранения разработало положение и представило его для консультаций с общественностью, передаёт IPN.

Супружеская пара или один из супругов должен будет лично представить документы на рассмотрение секретаря комиссии по оценке. Необходимые документы указаны в данном проекте положения. На членов комиссии будет возложена ответственность за управление списком ожидания и его обновление.

Процедура искусственного оплодотворения будет проводиться в одной из четырёх частных клиник страны, предоставляющих эту медицинскую услугу. Речь идёт о Медицинском центре Repromed, Клинике New Med Life, Клинике TerraMed и Международной больнице Medpark.

Контракты с клиниками будет заключать Национальная компания медицинского страхования. Одна процедура экстракорпорального оплодотворения обойдётся в 31 тысячу 729 леев. Сумма не включает в себя расходы на лекарства, которые будет принимать пациентка в период пребывания в клинике.

С Положением о предоставлении услуг экстракорпорального оплодотворения за счёт средств из фондов обязательного медицинского страхования можно ознакомиться на сайте particip.gov.md. Предложения и замечания по поводу содержания документа можно представить до 14 февраля.

Согласно статистике Центра „Репродуктивное здоровье и медицинская генетика”, в настоящее время около 140 тысяч пар репродуктивного возраста являются бесплодными. В трёх тысячах случаев проблема может быть решена только с помощью искусственного оплодотворения.


 
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