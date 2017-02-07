Ион Чебан: «Смотрящие за работами на бульваре Штефана чел Маре получают более тысячи евро в день»

Ольга ЗЛАТАЯ

Стоимость кредита, взятого кишиневской примэрией для ремонта центральных столичных улиц, может вырасти в разы. На оперативной планерке выяснилось, что чиновники в очередной раз меняют проект (которого до сих пор никто не видел) реконструкции Бульвара Штефана чел Маре и улиц Негруцци и Александри. На этот раз столичные дельцы забыли про людей с ограниченными возможностями и сейчас просчитывают способы использования тактильных материалов при укладке тротуаров для облегчения движения таким гражданам. При этом глава управления общественного транспорта и путей сообщения примэрии Игорь Гамрецкий промолчал о том, что муниципальным советникам был представлен еще один проект решения, согласно которому кредит иностранных партнеров должен быть увеличен на 2,5-3 миллиона евро.

Многотысячные консультации

Всплыла и еще одна темная история, связанная с реконструкцией улиц, в связи с чем возникает много вопросов. Перед заседанием МСК в минувший четверг лидер фракции ПСРМ Ион Чебан заявил, что сотрудники румынской компании «EGIS International», которая отслеживает качество ремонтных работ на столичных дорогах, получают ежедневно 1150 евро. «Те, кто следит за работами на бульваре Штефана чел Маре, получают более тысячи евро в день. Вы себе представляете? А работы, которые должны были закончить еще в ноябре 2015-го, до сих пор не завершены. Это очень серьезно, и за это кто-то понесет уголовную ответственность», - заявил социалист.

Эту тема поднял впоследствии на планерке генпримар Дорин Киртоакэ. Он возмутился тому факту, что кому-то не нравится зарплата консультантов. «Существуют международные стандарты, которые предполагают наем консультантов, в том числе и международных, их работа оплачивается согласно правилам ЕС. Консультанты следят за качеством работ, за это, думаю, они заслуживают, чтобы им платили… не понимаю это возмущение»,- подчеркнул градоначальник.

Между тем на вопрос журналистов, какую плату получают контролеры качества и кто будет за нее расплачиваться, Игорь Гамрецкий ответил весьма уклончиво. Мол, он не знает, какую зарплату получают консультанты, поскольку сотрудников этой компании нанял Европейский банк реконструкции и развития, который и является инвестором проекта.

В свою очередь представители ЕБРР утверждают, что отбором компании занималась столичная мэрия под руководством банка. Представитель банка Ольга Рошка отметила в СМИ, что управление общественного транспорта и путей сообщения выполняет проект, и именно оно выбрало и подписало контракт с консультантами.

Сначала забыли про парковки и велосипедные дорожки - теперь вспомнили про людей с ограниченными возможностями

Видимо, чтобы перевести неприятную тему с консультантов, Игорь Гамрецкий заявил в ходе планерки, что стоимость ремонтных работ по первому пакету (Штефан чел Маре, Негруцци и Александри) несколько возрастет. Правда, насколько, пока не известно. Как оказалось, столичные чиновники забыли про людей с ограниченными возможностями. И теперь практически в финале работ в срочном порядке ищут возможность использования тактильных материалов при кладке тротуаров для облегчения движений таких людей.

Тактильная плитка – это наземный указатель, необходимый инвалидам для самостоятельной ориентации на городских дорогах. Определенные характеристики этой плитки дают возможность маневрировать, плитка используется для маркировки информационных полос на тротуарах, на участках пешеходных переходов, является удобным указателем подземных и наземных переходов возле перекрестков и оживленных дорог.

Гамрецкий заявил, что на начальном этапе, при разработке проекта, закон не предусматривал этих требований. Поэтому сейчас необходимо прибегнуть к конструктивным изменениям. Но вот о каких деньгах идет речь - чиновники еще не подсчитали. По словам Гамрецкого, такой вид мощения появился недавно, лишь несколько компаний продают такую плитку, поэтому не исключено, что плитку придется везти из-за рубежа.

И еще одно увеличение кредита

Муниципальные власти объявили, что крайний срок для завершения ремонтных работ на главном бульваре столицы - 2 июля 2017. А совсем скоро они начнут ремонт улиц, входящих во второй пакет проекта, финансируемого ЕБРР и ЕИБ. Речь идет об улицах 31 августа 1989 года, Александру чел Бун и Тигина. Он должен быть завершен к концу 2018 года.

При этом чиновники ничего не сказали и о том, что сейчас они пытаются убедить МСК поддержать проект займа у иностранных доноров еще 2,5-3 миллионов евро на второй пакет реабилитации улиц. В частности, они объясняют это тем, что мэрия находиться в плачевном финансовом положении. При подписании контракта в 2011 году мэрия взяла на себя обязательства поменять канализацию и водопровод за свой счет - однако денег на это по второму пакету нет, поэтому приступить к реконструкции очередных трех улиц не могут. Решено попросить в долг еще пару миллионов евро. Консультанты румынской компании подсчитали, что для этого понадобится 2,5 миллиона евро. Но вот в информационной записке МСК речь идет уже трех миллионах евро.

Таким образом, общий кредит на ремонт шести столичных улиц может вырасти с 22 миллионов до 24,5-25 миллионов евро. Видимо, столичная администрация считает, что кишиневцы, обремененные миллиардным госдолгом, не почувствуют нагрузку еще в несколько миллионов…