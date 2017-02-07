Налоговые поступления в бюджеты всех уровней в январе выросли на 28%

Налоговые поступления в бюджеты всех уровней по итогам января превысили прошлогодний показатель на 28% и составили больше двух миллиардов леев. Об этом сообщила Налоговая служба.

По данным ведомства, больше всего поступлений было в государственный бюджет. В прошлом месяце налогов заплатили на 914 млн леев. Это на 29% больше, чем год назад. 246 миллионов леев собрали в местные бюджеты.

В фонды социального страхования с ростом в 28%поступило 730 миллионов леев, а в медстрахование - 246 миллионов.