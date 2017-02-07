7 Февраля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Глава государства - в Брюсселе: Обмен мнениями с Дональдом Туском, приглашение в Кишинев для Федерики Могерини
07.02.2017

Президент, Игорь Додон, находясь с официальным визитом в Брюсселе, Бельгия, осуществил ряд встреч.

Как сообщает ТРИБУНА, Игорь Додон встретился с Дональдом Туском, председателем Европейского Совета.

«Мы обменялись мнениями о текущей ситуации и непосредственной связи между ЕС и Молдовой. Я отметил, что хотя прогнозы по развитию нашей страны после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС были очень оптимистичны, на самом деле, после двух лет реализации, ситуация в стране ухудшилась. И тут я имею в виду как макроэкономические показатели, качество жизни, показатели восприятия коррупции, но и независимость учреждений, и свободу СМИ.

С другой стороны, я поблагодарил  за рекордно финансовую поддержку, оказанную нашей стране в течение последних 8 лет, а также выразил сожаление по поводу того, что эта помощь не способствует повышению качества жизни людей», — сказал глава государства.

По словам Игоря Додона, он подтвердил, что если в результате обычных или досрочных парламентских выборах или в рамках возможного референдума, будет принято решение о том, что Соглашение об ассоциации с ЕС должно быть аннулировано, он, в качестве главы государства, даст ход этой инициативе.

«Другая тема – так как мы попросили у Москвы помочь в расследовании, касающегося кражи миллиарда из банковской системы, попросили и у Брюсселя. Мы говорили о том, что реформы в Кишиневе во многом имитируются», — подчеркнул Додон.

Вместе с тем, глава государства утверждает, что у него состоялась очень хорошая встреча с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини.

«Я пригласил г-жу вице-председателя Европейской комиссии с рабочим визитом в Молдову. Приглашение было принято, и я надеюсь, что он состоится в ближайшие месяцы», добавил Додон.

Андриана Кептине


 
Количество просмотров:
61
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.