Мэрия столицы выбрала самый дешевый проект реставрации фасада и крыши здания

Проект реставрации фасада и реконструкции крыши здания примэрии муниципия Кишинев будет разработан Муниципальным проектным институтом „Кишинэу-Проект”. Учреждение было объявлено победителем публичного аукциона, который состоялся 11 января, передает IPN со ссылкой на сообщение пресс-службы городской администрации.

Примэрия Кишинева заплатит чуть более миллиона леев за разработку проекта. Согласно технической спецификации, компании, участвующие в аукционе, должны были иметь не менее семи лет опыта работы в данной области и не менее трех аналогичных проектов, выполненных за последние семь лет. Так же, должны были представить список экспертов, предложенных для выполнения проектирования.

В спецификации указано, что компания будет выбрана по критерию „наиболее низкая предложенная цена”. Рабочий проект должен быть разработан в течение 10 месяцев. В конкурсе приняли участие две компании.

Здание примэрии имеет статус национального памятника истории и архитектуры и введено в Регистр памятников Республики Молдова, охраняемых государством.